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Общество

Пилотный проект по обследованию инженерных систем школ реализуется в Приокском районе

16 ноября 2021 17:09  [76] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пилотный проект по обследованию состояния внутренних инженерных систем в образовательных учреждениях реализуется в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 16 ноября.

Он был начат по инициативе заместителя председателя постоянной комиссии Николая Чернышова.

Как сообщила заместитель директора департамента образования администрации города Марина Гладышева, в этом году совместно с МКУ "Главное управление капитального строительства города Нижнего Новгорода" было проведено комиссионное обследование школ № 11, 48, 135 и 140.

По его итогам определена ориентировочная стоимость проектно-сметной документации на ремонт инженерных систем (системы холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы верхнего разлива, системы центрального отопления, устройство системы горячего водоснабжения, замена электрической проводки, замена автоматической пожарной сигнализации) и выполнения работ. Разработка ПСД была оценена в 5,4 млн рублей, сами работы – в 103,5 млн рублей.

"Изначально этот пилотный проект подразумевал, что в итоге мы получим план действий, по которому будем поэтапно ремонтировать объекты. В дальнейшем это снизит наши затраты на содержание и проведение ремонтов инженерных сетей. Мы планировали провести работы по всему Приокскому району для начала, а затем распространить эту практику на весь город. Пока мы обследовали только четыре школы, без дошкольных учреждений. Мы можем сейчас обсчитать, что нам нужно в городе отремонтировать, выкатить громадную сумму и благополучно про нее забыть, поскольку у нас ее нет. Но задача – выявить проблемные участки и их планово ремонтировать", - отметил Николай Чернышов.

Председатель постоянной комиссии Михаил Иванов предложил конкретизировать представленную по четырем школам информацию в части раскладки по видам инженерных сетей с указанием износа каждой.

"В таком случае, где выше износ, тем больше актуальность и срочность данных работ", – сказал он.

Депутаты рекомендовали продолжить обследование состояния сетей инженерной инфраструктуры школ и детских садов Нижнего Новгорода в рабочем порядке и обсудить результаты на одном из следующих заседаний постоянной комиссии.

Заместитель главы администрации города Леонид Стрельцов добавил, что комплексное проектирование по всем видам работ необходимо для участия в государственных программах.

"Я за то, чтобы продолжить работу по обследованию и менять отдельные узлы за собственный счет, но и комплексно проектировать капитальный ремонт систем жизнеобеспечения образовательных организаций, дабы с качественной документацией заходить в любые существующие программы", – заявил он.

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Теги:
Городская дума Школы
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