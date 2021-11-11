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Общество

Нижегородский водоканал стал победителем премии в области цифровой трансформации

18 ноября 2021 09:33  [106] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский водоканал стал победителем премии в области цифровой трансформации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 17 ноября в Москве были объявлены победители и лауреаты премии за достижения в области цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Award в девяти отраслях: государственное и муниципальное управление, цифровой регион, ИКТ, образование, медицина, ритейл, промышленность, ТЭК и финтех.

Директор по информационным технологиям АО "Нижегородский водоканал" Александр Ермольчев получил гран-при премии в номинации "CDO/CDTO года" в области цифровой трансформации региона.

По его словам, цифровизация на ресурсоснабжающем предприятии имеет конечной целью повышение прозрачности состояния бизнеса на всех уровнях и более эффективную организацию труда, что приведет, в свою очередь, к сокращению издержек производства.

"Внедренные продукты уже позволили нам на 20% снизить дебиторскую задолженность, повысить доходы от штрафов за нарушения на 60%, сократить затраты на размещение ресурсов в виртуальном ЦОДе. А, например, запуск в работу информационной системы "Управление производственными ресурсами" привел к минимизации времени реагирования на аварийные ситуации и увеличению производительности труда", - сказал директор по информационным технологиям компании.

Как отметили в компании, из повышающих клиентоориентированность компании проектов можно выделить внедрение нового Личного кабинета, который позволил абонентам получать большую часть услуг Нижегородского водоканала онлайн, сократив количество посещений офисов в три раза, и обновление контакт-центра, благодаря чему снизилось количество недозвонов в Центр по работе с абонентами. Всего за три года было реализовано более 35 проектов.

Отмечается, что гран-при премии в номинации "CDO/CDTO года" также получили Госкорпорация "Росатом", ГК АО "Европейский медицинский центр", Х5 Технологии, "Газпром нефть", Банк ВТБ.

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Теги:
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