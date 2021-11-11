Жители пяти районов Нижнего Новгорода могут получить призы за своевременную оплату ЖКУ

Новогодняя квитанция на оплату ЖКУ за декабрь 2021 года
Фото:
Домоуправляющие компании Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского и Советского районов Нижнего Новгорода объявили о старте акции «Новогодний счёт подарки принесёт!". Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации домоуправляющих компаний.
Согласно информации, жители указанных районов, дома которых обсуживают ДУКи, смогут выиграть один из 70 ценных призов. Так, в розыгрыше заявлены 40 сертификатов на оплату ЖКУ номиналом 3 000 рублей, 25 сертификатов на оплату ЖКУ номиналом 5 000 рублей и 5 главных призов - сертификаты на оплату ЖКУ номиналом 10 000 рублей.
Для участия в акции необходимо до 10 декабря включительно оплатить ноябрьскую квитанцию за ЖКУ, и в срок до 15 декабря включительно оплатить авансовую квитанцию за ЖКУ за декабрь (оформленную в новогоднем стиле), которую жители получат от домоуправляющих компаний в начале декабря.
Уточняется, что победители акции будут определены до конца декабря 2021 года.
Следить за ходом акции можно на сайтах домоуправляющих компаний, а также в официальной группе домоуправляющих компаний во "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что жалобы на социально-бытовые проблемы в адрес властей теперь можно направить через голосового помощника "Алиса" в Яндексе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+