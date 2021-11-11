Фото:
Движение транспорта приостановят
по участку пр. Гагарина 2 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, 2 декабря с 07.00 до 22.00 будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29.
Отмечается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.
На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+