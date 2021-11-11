Движение транспорта приостановят по участку пр. Гагарина 2 декабря Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят

по участку пр. Гагарина 2 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 2 декабря с 07.00 до 22.00 будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29.

Отмечается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.