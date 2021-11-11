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Общество

Движение транспорта приостановят по участку пр. Гагарина 2 декабря

01 декабря 2021 16:13  [68] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят
по участку пр. Гагарина 2 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 2 декабря с 07.00 до 22.00 будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29.

Отмечается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

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Теги:
движение Советский район
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