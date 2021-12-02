Гирлянды, мишура и аппликации украсят общественный транспорт Нижнего Новгорода к новому году Общество

Гирлянды, мишура и аппликации украсят общественный транспорт Нижнего Новгорода к новому году.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram, электротранспорт уже начали украшать к новогодним праздникам, и "первый украшенный вагон метро выйдет в рейс уже 11 декабря".

К празднику будут украшены трамваи, троллейбусы и вагоны нижегородского метрополитена. Новогоднее убранство уже можно оценить в троллейбусах Нижнего Новгорода, а вот дата выхода в рейс украшенных трамваев пока не определена.

По словам Юрия Шалабаева, в настоящее время проводятся необходимые процедуры согласования с партнёрами.

Наряженный транспорт Нижнего Новгорода будет курсировать по улицам города до окончания новогодних праздников.