Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в нижегородском аэропорту Общество

Днем 22 июня в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров. С пассажирами в терминале работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что посадку по биометрии планируют внедрить в аэропорту Нижнего Новгорода.