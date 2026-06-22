Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в нижегородском аэропорту

Днем 22 июня в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров. С пассажирами в терминале работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что посадку по биометрии планируют внедрить в аэропорту Нижнего Новгорода.
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