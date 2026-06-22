Новые функции для нижегородских абитуриентов появились на «Госуслугах» Общество

Фото: Александр Воложанин

На портале «Госуслуги» обновили сервис «жизненная ситуация» для абитуриентов. Новые возможности добавлены к старту вступительной кампании 2026 года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

С 2026 года этот сервис стал основным электронным способом подачи документов в российские вузы.

«„Жизненные ситуации“ помогают людям решать вопросы комплексно и быстро. Поступление в вуз — один из самых ответственных шагов в жизни человека. И сервис для абитуриентов на Госуслугах помогает сделать этот процесс удобным, прозрачным и понятным, чтобы каждый мог сосредоточиться на главном — своём будущем образовании. Мы видим востребованность сервиса: за время его работы с 2024 года, им уже воспользовалось более 13 миллионов человек», — отметил Дмитрий Григоренко.

В 2026 году сервис «Поступление в вуз» получил три новых функции.

Первая из них — поиск по индивидуальному номеру в конкурсных списках. Это особенно важно для тех, кто подает документы сразу в несколько учебных заведений. Теперь можно быстро проверить свою позицию по номеру, не просматривая длинные списки по фамилии. Такой формат также обеспечивает конфиденциальность, поскольку персональные данные не отображаются публично.

Вторая новая возможность касается индивидуальных достижений. Система автоматически показывает сведения об участии в олимпиадах, наличии значка ГТО, волонтерской деятельности и других достижениях при подаче заявления. Абитуриент также может увидеть, в каких вузах и на каких направлениях эти результаты дают дополнительные баллы и повышают шансы на зачисление.

Третье нововведение связано с целевой квотой. На «Госуслугах» теперь отображается информация о количестве поданных заявлений и доступных местах. Это позволяет оценить уровень конкуренции без обращения в приемные комиссии. Если претендентов оказывается больше, чем предусмотрено мест, абитуриент может оперативно подать документы в другие вузы или выбрать иное направление.

Сервис «жизненная ситуация» для поступления в вуз дает возможность выбрать обучение более чем в 1800 вузах и по 1100 специальностям. Через портал можно направить заявление на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.



Работа над созданием новых сервисов ведется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Развитие госуслуг через портал «Госуслуги» также входит в задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется с 2025 года.