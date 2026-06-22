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Нижегородское метро продлит работу из‑за концерта Басты

22 июня 2026 11:06 Общество
Нижегородское метро продлит работу из‑за концерта Басты

Фото: Александр Воложанин

Работу метрополитена в Нижнем Новгороде продлят в ночь с 27 на 28 июня в связи с концертом рэпера Басты (16+), который пройдет на стадионе «Совкомбанк Арена».

Как сообщили в МП «Нижегородское метро», чтобы зрители смогли добраться домой после выступления, принято решение изменить график движения поездов.

В ночь на 28 июня поезда будут курсировать до 01.00.

Кроме того, 27 июня с 22.00 и до завершения работы интервал движения на Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линиях сократят.

Ранее сообщалось, что в день концерта также будут перекрыты улицы рядом со стадионом на Стрелке.

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Теги:
Концерты Метро Общественный транспорт
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