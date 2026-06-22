Volga объяснила, почему покупательница не смогла забрать кроссовер из салона Общество

Бренд Volga прокомментировал ситуацию с неудавшейся покупкой автомобиля K40 в Нижнем Новгороде. Клиентка не смогла забрать машину из салона якобы из-за технических неисправностей. Об этом сообщает Авто Mail.ru.

Напомним, продажи автомобилей возрожденной марки Volga стартовали в России 19 июня. По данным компании, в стране открыто около 25−30 дилерских центров, в том числе в Нижнем Новгороде.

Накануне в интернете распространился видеоролик одной из первых покупательниц Volga K40. Она рассказала, что после внесения предоплаты и оформления автокредита получила автомобиль и даже выехала на нем из салона.

Позже, по ее словам, девушке предложили вернуться для подписания документов. В дилерском центре, как утверждает клиентка, сообщили о технической неисправности и переносе выдачи автомобиля на следующую неделю.

Представители бренда заявили, что автомобиль находится в исправном состоянии и готов к выдаче в ближайшее время. По их версии, задержка связана с процедурой обработки кредитной сделки.

В компании подчеркнули, что дилерский центр поддерживает связь с клиенткой, а в качестве компенсации ей предложено первое техническое обслуживание в подарок.

Ранее мы публиковали подробный обзор трех моделей Volga на старте продаж.