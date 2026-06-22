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Общество

Антон Дорофеев возглавил Нижегородскую ГЭС

22 июня 2026 12:08 Общество
Антон Дорофеев возглавил Нижегородскую ГЭС

Фото: Александр Воложанин

Филиал ПАО «Русгидро» — Нижегородскую ГЭС — возглавил Антон Дорофеев. Он сменил на этом посту Александра Гойзебанда, ранее покинувшего должность. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте филиала.

Известно, что Антон Дорофеев также продолжит руководить Чебоксарской ГЭС.

Таким образом, он будет совмещать управление двумя гидроэлектростанциями, расположенными на Волге, что вписывается в планы по созданию единого каскада в будущем.

Специалист работает в гидроэнергетике около 25 лет. Карьеру он начал в 2002 году на Чебоксарской ГЭС с должности мастера участка.

В 2019—2021 годах Антон Дорофеев работал на Нижегородской ГЭС, где прошел путь до главного инженера. Позднее он вернулся на Чебоксарскую станцию, заняв пост директора.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Соловьев возглавил минэкономразвития Нижегородской области.

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Теги:
ГЭС Назначения Работа
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