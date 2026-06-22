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Общество

В Сарове обсудили первые этапы разработки мастер-плана развития города

22 июня 2026 13:00 Общество
В Сарове обсудили первые этапы разработки мастер-плана развития города

В Сарове состоялось расширенное заседание Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и Общественной палаты РФ, посвящённое презентации первых этапов разработки мастер-плана развития города. Также участие в мероприятии приняли представители руководства атомограда.

Компания-разработчик и департамент по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» представили предварительный анализ текущей экономической ситуации города, а также прогнозную модель её развития. В основу легли текущие и перспективные разработки градообразующего предприятия, реализация крупных научных проектов мирового уровня и необходимость привлечения и обучения высококлассных специалистов.

В число гостей заседания вошел победитель предварительного голосования партии «Единая Россия», первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин. В своём выступлении он подчеркнул уникальный статус Сарова как города, где переплетаются духовное наследие и передовая наука, обеспечивающая технологический суверенитет страны.

«Саров — это больше, чем центр атомной промышленности. Это место с великой историей, где трудились создатели ядерного щита. Сегодня ВНИИЭФ решает государственные задачи высочайшего уровня, и масштаб этих задач определяет особый характер города. Мы обязаны сберечь его уникальный облик и создать условия, чтобы молодые специалисты связывали свою судьбу с Саровом», — отметил Евгений Костин.

Участники сошлись во мнении, что мастер-план должен стать комплексным документом, охватывающим экономику и науку, социальную инфраструктуру, жилищную политику, благоустройство и кадровое обеспечение. Также обсудили механизмы вовлечения горожан в процессы благоустройства. Евгений Костин положительно оценил практику реализации в Сарове губернаторского проекта «Вам решать!» и программы «Формирование комфортной городской среды», которые позволяют жителям самостоятельно выбирать объекты для ремонта и обновления.

«Задачи решаются быстрее, когда есть команда и опора на мнение людей. Убеждён: вместе мы сделаем больше», — добавил он.

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено формированию «Атомной главы» в новой Народной программе, которая призвана укрепить на федеральном уровне механизмы поддержки закрытых административно-территориальных образований.

«Формирование „Атомной главы“ в Народной программе позволяет на федеральном уровне закрепить особое отношение к ЗАТО и атомным городам. Для нас принципиально важно, чтобы в документ были заложены понятные механизмы развития социальной инфраструктуры, привлечения кадров, поддержки семей и молодых специалистов. Мастер-план Сарова должен показать, как такие решения работают в интересах людей на местах», — подчеркнул руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Также делегация провела встречу с городскими лидерами общественного мнения, на которой обсуждались вопросы поддержки инициатив жителей закрытого города и механизмы их учета и реализации в рамках мастер-плана.

«Для жителей закрытого города важно видеть, что их инициативы не просто выслушивают, но и превращают в конкретные решения, проекты, строки в мастер-плане. Сбор предложений, открытые обсуждения, участие общественных советов и активных горожан — это лучшая гарантия того, что мастер-план не останется „бумажным“ документом. Наша задача — сделать так, чтобы голос людей был слышен на всех этапах, от замысла до реализации», — отметил член Общественной палаты Нижегородской области, председатель общероссийской общественной организации по защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов.

Участие в мероприятии приняли также заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по работе с регионами Александр Горовой и руководитель градообразующего предприятия. Модератором дискуссии выступил член Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и Общественной палаты РФ Александр Асафов.

«Президент нам поставил задачу вывести уровень жизни в наших ЗАТО на качественно новый уровень. Вместе с администрацией, предприятием и региональной командой во главе с губернатором мы сделаем всё, чтобы мастер-план Сарова охватил абсолютно все социальные и экономические сферы, получил поддержку на федеральном уровне и был реализован. Его разработка ведется при максимальном привлечении экспертного сообщества и непосредственном участии жителей. Никто лучше них не знает свою землю и проблемы родного города», — отметил Александр Горовой.

«Представители Общественной палаты и Общественного совета „Росатома“, которые сегодня участвовали в обсуждении мастер-плана Сарова — это эксперты из совершенно разных областей: экономики, урбанистики, социальной сферы и многих других. Сегодня мы взглянули на многие вещи под совершенно разными углами, разработали гипотезы и сразу получили обратную связь от социально активных жителей города. Такой подход позволяет сформировать целостную картину настоящего, чтобы на её основе максимально точно спроектировать будущее», — сказал Александр Асафов.

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Теги:
Единая Россия Саров
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