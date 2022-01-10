Новое оборудование водоподготовительной установки введено в эксплуатацию на Новогорьковской ТЭЦ Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Новое оборудование водоподготовительной установки введено в эксплуатацию на Новогорьковской ТЭЦ. Об этом сообщили в Нижегородском филиале ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, в эксплуатацию введены три новых противоточных блока химического обессоливания воды общей номинальной производительностью 450 т/час.

"Новое оборудование позволит обеспечить надежное теплоснабжение населения города Кстово и растущие потребности ключевых потребителей станции в паре и обессоленной воде, а также благоприятно скажется на экологической ситуации в городе за счет снижения сброса сточных вод в реку Кудьма", – отметил директор Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Фролов.

Реализованный инвестиционный проект стоимостью 138 млн рублей без НДС стал вторым этапом реконструкции водоподготовительной установки Новогорьковской ТЭЦ с переходом на современную технологию противоточного ионообмена.

Ранее, в 2017 году в химическом цехе станции было установлено пять противоточных блоков обессоливания воды общей производительностью 600 т/час. Это позволило сократить среднее ежегодное потребление технической серной кислоты и едкого натра с 5700 т до 3200 т, а потребление воды на собственные нужды станции и, соответственно, сброс сточных вод более чем на 1 млн т в год. Ввод трех новых противоточных технологических цепочек снизит потребление серной кислоты и едкого натра еще на 600-1000 т в год.

Реконструкция водоподготовительной установки проведена с учетом перспективных потребностей в обессоленной воде завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" до 2024 года. В 2021 году ПАО "Т Плюс" и ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" заключили долгосрочное соглашение на поставку ежегодно не менее 2 млн т в год химически обессоленной воды. Дополнительные объемы понадобятся ключевому партнеру с запуском на нефтеперерабатывающем заводе производства по переработке нефтяных остатков.