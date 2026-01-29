Срок подачи заявлений для ответственных нижегородских компаний продлят Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Срок подачи заявлений для предприятий Нижегородской области на включение в реестр субъектов ответственной предпринимательской деятельности будет продлен. Об этом на заседании нижегородского Заксобрания 29 января сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков, передает НИА "Нижний Новгород".

Он пояснил, что с 1 января 2026 года действует акт облправительства о присвоении соответствующего статуса для компании.

"Под действие регионального закона об ответственном бизнесе по нашим подсчетам попадают порядка 1500 субъектов предпринимательской деятельности. Заявочная кампания завершится 10 февраля, но мы этот срок продлим, поскольку заявок очень много. В основе регионального закона федеральный ЭКГ-рейтинг, эта повестка не одного года, а в течении нескольких лет", - подчеркнул Поляков.

Он также добавил, что важными критериями для включения в реестр являются наличие у компании демографического пакета, использование вторсырья, а также программа целевой подготовки специалистов.

"На уровне региона ежегодно мы распределяем порядка 10 млрд рублей субсидий для ответственных компаний. Призываю всех подать заявку и получить данный статус", - заключил Поляков.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин отметил, что закон об ответственном ведении бизнеса очень важен для региона.

"Понятно, что в дальнейшим мы будем к нему возвращаться, конкретизировать получателей немалых государственных благ", - сказал спикер.

По итогам обсуждения депутаты единогласно поддержали проект закона о развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области в первом чтении.

Ранее сообщалось, что президентом Торгово-промышленной палаты Нижегородской области стала Ольга Акимова.