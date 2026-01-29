В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцы стали чаще пользоваться услугой по социальной адаптации на рынке труда

Фото: Нижегородский кадровый центр

Нижегородцы стали чаще пользоваться услугой по социальной адаптации на рынке труда. В 2025 году Нижегородский кадровый центр «Работа России» оказал соискателям более 4,3 тысячи мер поддержки по социальной адаптации. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Благодаря этому нашли подходящую работу и трудоустроились более двух тысяч жителей региона.

Социальная адаптация направлена на формирование у соискателей ключевых навыков для успешного трудоустройства и закрепления на рабочем месте. Ее цель – помочь гражданам обрести уверенность в себе, повысить компетенции для поиска работы и эффективно презентовать свои профессиональные навыки и качества потенциальному работодателю.

«Главная цель социальной адаптации — снять барьеры, которые мешают человеку найти достойную работу. Мы помогаем соискателям поверить в себя, грамотно представить свой опыт и выстроить конструктивный диалог с работодателем, что напрямую влияет на их успех в трудоустройстве», - отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Карьерные консультанты помогают гражданам освоить эффективные методы поиска вакансий, научиться готовиться к собеседованию и вести переговоры с работодателем. Соискатели развивают навыки делового общения и самопрезентации, учатся планировать свою карьеру и успешно интегрироваться в новый коллектив.

«Каждый второй получатель данной меры поддержки успешно трудоустроен - это лучший показатель ее эффективности! Мы наблюдаем полную трансформацию: человек приходит, часто с большим опытом, но без понимания, как его правильно преподнести. А уходит вооруженным не только конкретными навыками: от составления резюме до ведения переговоров, но и с уверенностью, которая помогает ему выигрывать в конкурентной борьбе на рынке труда», - рассказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Право на получение меры поддержки имеют безработные и ищущие работу граждане. В 2025 году основными получателями стали соискатели в возрасте от 26 до 55 лет, им было оказано более 3 тысяч услуг. При этом социальная поддержка была чаще востребована у женщин.

Узнать подробности и записаться на консультацию можно на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru) или в любом офисе Нижегородского кадрового центра по месту жительства. Уточнить информацию можно в официальной группе Нижегородского кадрового центра (https://vk.com/trudnnov).

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных