Более 80 000 000 рублей взыскали с выксунской компании по решению суда

Промышленной компании в Выксе пришлось вернуть в федеральный бюджет свыше 80 млн рублей. Деньги были взысканы после того, как предприятие не выполнило условия договора с государством.

По данным пресс-службы ГУФССП по Нижегородской области, ранее организация получила субсидию на реализацию инвестиционного проекта, но не достигла запланированных показателей. Федеральное министерство обратилось в суд, и предприятие было обязано вернуть выделенные средства, а также выплатить штраф.

Исполнительное производство вело Выксунское районное отделение службы судебных приставов. Руководство компании было уведомлено о необходимости добровольно погасить задолженность, но платежей не последовало. Тогда пристав наложил арест на счета предприятия, запретил регистрировать имущество и вносить изменения в учредительные документы. Кроме того, был назначен исполнительский сбор — более 3,2 млн рублей.

После введенных ограничений предприятие обратилось в суд с просьбой о рассрочке выплат. Получив разрешение, оно поэтапно вернуло субсидию, полностью погасила штраф, а исполнительский сбор был списан со счетов принудительно.

На этом основании исполнительное производство было завершено.

