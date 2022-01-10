Офисы ЕРКЦ оказывают консультационные услуги жителям по предварительной записи Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) информирует, что с 2 февраля 2022 года офисы продаж и обслуживания клиентов компании в Кстове и Дзержинске, а также дополнительные операционные окна, расположенные в зданиях многофункциональных центров городов, оказывают консультационные услуги гражданам по предварительной записи.

Данное решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Записаться на прием в офисы компании для получения консультационных услуг можно следующим образом:

г. Дзержинск

Офис продаж и обслуживания клиентов (ул. Петрищева, д. 10А):

по телефону: +7 930 071 16 18 (пн.-чт.: с 08-00 до 17-00, пт.: с 08-00 до 16-00). по телефону контакт-центра: 8 (800) 100 75 30 (ежедневно с 08-00 до 20-00).

Операционное окно ЕРКЦ, расположенное в МФЦ ул. Пушкинская, д. 16:

по телефону: +7 930 071 16 18 (пн.-чт.: с 08-00 до 17-00, пт.: с 08-00 до 16-00).

Обслуживание граждан в операционных окнах ЕРКЦ, расположенных в зданиях многофункциональных центров по ул. Гастелло, д. 11/25 и ул. Терешковой, д. 24 с 02 февраля 2022 года временно приостановлено.

Пункт приема платежей (в ТЦ "Меркурий", пр-т Циолковского, д. 78) работает в обычном режиме.

г. Кстово:

Офис продаж и обслуживания клиентов (бул. Нефтепереработчиков, д. 19):

по телефону +7 930 071 16 18 (пн.-чт.: с 08-00 до 17-00, пт.: с 08-00 до 16-00). по телефону контакт-центра 8 (800) 100 75 30 (ежедневно с 08-00 до 20-00).

Операционное окно ЕРКЦ, расположенное в МФЦ ул. Магистральная, д. 22Б:

по телефону +7 930 071 16 18 (пн.-чт.: с 08-00 до 17-00, пт.: с 08-00 до 16-00).

Прием платежей по квитанциям за жилищно-коммунальные услуги осуществляется без предварительной записи, в обычном режиме.

Компания напоминает, что обращаться по вопросам начислений в квитанциях, передавать сведения об изменении количества проживающих и об иных изменениях, касающихся жилого помещения, рекомендуется на сайте http://www.erkc-dzr.ru/:

через Личный кабинет: https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login через сервис "Обратная связь": https://www.erkc-dzr.ru/feedback/ (регистрация не требуется).

Передать показания счетчиков и оплатить квитанцию ЕРКЦ без комиссии клиенты могут в Личном кабинете на сайте ЕРКЦ, а также без регистрации с помощью сервисов "Передать показания", "Оплатить онлайн".

Рекомендуется передавать показания счетчиков и оплачивать квитанции ЕРКЦ до 25 числа включительно. В этом случае платеж и данные приборов учета будут учтены при формировании следующей квитанции, пени не начисляются, право на получение ЕДК сохраняется.

Получить консультацию специалистов жители также могут по телефону Контакт-центра 8(800) 100-75-30 (звонок бесплатный) с 08-00 до 20-00 с понедельника по воскресенье.

СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.