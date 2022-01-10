Шестнадцать домов в Нижнем Новгороде временно остались без электроснабжения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шестнадцать домов в Нижнем Новгороде временно остались без электроснабжения. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Согласно размещенной информации, в 11 домах Советского района электричество отключено с 9:00 до 13:00.

Так, под отключения попали объекты на улице Тимирязева, 17/4, 19, 21, 23, 25, 27 и на пер. Плодовый, д. 2, 4, 8, 10, 12.

Кроме того, в период с 9:00 до 17:00 прекращено электроснабжение в домах на ул. Шишкина, д. 1, 3, 5/1, 5/2 и в д. 3 на ул.Козицкого.

Отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.