Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 12:34Почти 4 млн выделено на архитектурную подсветку института ФСБ в Нижнем Новгороде
02 февраля 2026 12:18Нижегородский сурок из зоопарка "Лимпопо" проспал День сурка
02 февраля 2026 11:27Нижегородская область вошла в число лидеров по исполнению госпрограмм
02 февраля 2026 11:15Режим ЧС отменили у домов на улицах Большой Покровской и Гаражной
02 февраля 2026 10:57Нижегородская модель упоминается в рассекреченных файлах Эпштейна
02 февраля 2026 10:17Нижегородцы могут бесплатно пройти бесплатный онкоскрининг полости рта
02 февраля 2026 10:00Пособия для семей нижегородских срочников выросли на 5,6%
02 февраля 2026 09:47Из-за ЧП в Кировской области изменились маршруты поездов через Нижний Новгород
02 февраля 2026 07:11Четыре нежилых населенных пункта упразднят в Нижегородской области в 2026 году
01 февраля 2026 19:58Поезд, проходящий через Нижний Новгород, задержан из-за ЧП в Кировской области
Общество

Почти 4 млн выделено на архитектурную подсветку института ФСБ в Нижнем Новгороде

02 февраля 2026 12:34 Общество
Почти 4 млн выделено на архитектурную подсветку института ФСБ в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

МБУ "Инженерные сети" объявило закупку на выполнение архитектурной подсветки здания института ФСБ России в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляет 3,9 млн рублей. Заявки принимаются до 3 февраля, а итоги конкурса планируют подвести 5 февраля.

Подрядчик должен будет установить 63 настенных светильника различных цветов и конфигураций.

Заявкой предусмотрен комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Он включает демонтаж старых элементов, прокладку кабелей в металлических рукавах, монтаж кронштейнов, коробок, клемм и анкерных креплений. Также необходимо провести юстировку осветительных приборов на разных высотах — до 1,8 метра и свыше 15 до 30 метров.

Работы должны быть завершены в течение семи дней с момента, следующего за датой подписания контракта.

Ранее сообщалось, что 50 млн рублей выделили на благоустройство территории нижегородского кардиоцентра.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных