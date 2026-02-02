Почти 4 млн выделено на архитектурную подсветку института ФСБ в Нижнем Новгороде

Фото:
МБУ "Инженерные сети" объявило закупку на выполнение архитектурной подсветки здания института ФСБ России в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Стоимость контракта составляет 3,9 млн рублей. Заявки принимаются до 3 февраля, а итоги конкурса планируют подвести 5 февраля.
Подрядчик должен будет установить 63 настенных светильника различных цветов и конфигураций.
Заявкой предусмотрен комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Он включает демонтаж старых элементов, прокладку кабелей в металлических рукавах, монтаж кронштейнов, коробок, клемм и анкерных креплений. Также необходимо провести юстировку осветительных приборов на разных высотах — до 1,8 метра и свыше 15 до 30 метров.
Работы должны быть завершены в течение семи дней с момента, следующего за датой подписания контракта.
Ранее сообщалось, что 50 млн рублей выделили на благоустройство территории нижегородского кардиоцентра.
