Почти 4 млн выделено на архитектурную подсветку института ФСБ в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

МБУ "Инженерные сети" объявило закупку на выполнение архитектурной подсветки здания института ФСБ России в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляет 3,9 млн рублей. Заявки принимаются до 3 февраля, а итоги конкурса планируют подвести 5 февраля.

Подрядчик должен будет установить 63 настенных светильника различных цветов и конфигураций.

Заявкой предусмотрен комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Он включает демонтаж старых элементов, прокладку кабелей в металлических рукавах, монтаж кронштейнов, коробок, клемм и анкерных креплений. Также необходимо провести юстировку осветительных приборов на разных высотах — до 1,8 метра и свыше 15 до 30 метров.

Работы должны быть завершены в течение семи дней с момента, следующего за датой подписания контракта.

