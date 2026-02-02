Нижегородских автомобилистов призвали не блокировать трамвайные пути Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде водителей призвали не оставлять автомобили на трамвайных путях и рядом с ними. С таким обращением выступила компания "Экологические проекты", отметив, что подобные действия серьезно затрудняют работу общественного транспорта.

Особенно остро проблема проявляется в период неблагоприятных погодных условий. Припаркованные машины мешают не только движению трамваев, но и полноценной очистке путей от снега и льда.

В компании подчеркнули, что подобные нарушения фиксируются регулярно и приводят к сбоям в расписании трамваев. Водителей просят быть внимательнее и не создавать препятствий для городского транспорта.

Напоминаем, в соответствии со статьёй 12.19 КоАП РФ, за остановку или стоянку на трамвайных путях (если это не связано с вынужденной остановкой) предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Ранее с аналогичной просьбой к водителям обращался ЦРТС.