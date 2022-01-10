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Бизнес

Реализация экопроекта с объемом инвестиций около 1,7 млрд рублей завершается в Кстове

11 февраля 2022 15:52  [74] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Реализация экопроекта с объемом инвестиций около 1,7 млрд рублей завершается в Кстове. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, в начале февраля Росприроднадзор выдал положительное заключение на ввод в эксплуатацию факельной системы закрытого типа (ФСЗТ).

Ранее разрешение на ввод в эксплуатацию было получено и от Ростехнадзора. Начало промышленной эксплуатации системы запланировано на конец I квартала 2022 года.

"Очень важно, что такое крупное и значимое для экономики региона предприятие как "Сибур" реализует масштабный экологический проект, который находится на сопровождении Корпорации развития Нижегородской области. Современные технологии снижают нагрузку на окружающую среду и вместе с этим не приводят к сокращению темпов производства, обеспечивая сохранение необходимого для развития потенциала. Нефтехимия входит в число наиболее динамично растущих отраслей с хорошими перспективами. Внедрение "зеленых стандартов" позволяет достичь еще больших успехов и соответствует задачам, определенным в национальном проекте "Экология", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отмечается, что факельная установка – неотъемлемая часть любого нефтехимического производства. По сравнению с традиционными мачтовыми факелами установка закрытого типа более экономична и безопасна – такие системы можно размещать и в населенных пунктах, при этом конкретная проектируемая установка будет расположена непосредственно на территории завода.

По словам генерального директора "Сибур-Кстово" Сергея Назарова, после пуска в эксплуатацию новой факельной системы предприятие сможет бездымно и бесшумно утилизировать до 390 тонн остатка в час.

"Многие инвесторы готовы вкладывать средства в повышение уровня экологичности своих предприятий. Внедрение новейших технологий и мировых экологических стандартов на сегодняшний день является одним из критериев успешности бизнеса в долгосрочной перспективе", - подчеркнул генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игорь Ищенко.

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Теги:
заводы Кстово Экология
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