Фильмы из программы Лондонского фестиваля анимации покажут в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фильмы из программы Лондонского фестиваля независимой анимации LIAF покажут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, с 24 февраля в кинотеатре "Орленок" пройдет показ девяти короткометражных анимационных фильмов, выполненных художниками-аниматорами из Европы и Азии.

Традиционно, LIAF представит разнообразные анимационные техники: кукольная анимация ("Джейджей"), 2D анимация ("История Сэма", "Со-познание", "Сестры"), 3D эксперименты ("Надеемся, возвращаться не придется"). Режиссеры проекта работают с актуальными темами экологии ("Суп"), отношений с окружающим миром и собственным телом ("Гроб", "Фильм о пудинге", "Беспокойное тело"), миграции и поисков идентичности ("Надеемся, возвращаться не придется", "Со-Познание", "Сестры", "История Сэма").

Фильм о пудинге

Роэл ван Бик | 10.13 мин | Великобритания

Офисный клерк Ронин случайно роняет пакет с ингредиентами для пудинга, которые приводят к катастрофе. Готов ли он ликвидировать последствия?

Джейджей

Петра Стипетич, Марен Визе | 7.27 мин | Германия

Двое пытаются замедлить неизбежный финал отношений. Изолированные от внешнего мира в своем маленьком доме, они замечают, что фасад их безупречной жизни рушится.

Надеемся, возвращаться не придется

Анастасия Науменко | 9.48 мин | Польша

Двигаться, эмигрировать, надеяться стать своим. У многих получается, но не у всех. Вернуться назад – поражение или долгожданное счастье?

История Сэма

Ричард Ноубл | 9.52 мин | Великобритания

Черная комедия о свободе воли, потерянных родственниках и (не)возможности выбора.

Беспокойное тело

Юрико Мизушири | 5.47 мин | Япония

Живое, неживое, линии и формы в постоянном взаимодействии. Как справится с прикосновениями, которые причиняют боль?

Суп

Кэролин Твиди | 7.33 мин | Германия

Микрокосм – отдельный мир, населенный невероятными обитателями, со своими законами и возможностями. Абстрактная анимация Кэролин Твиди проводит параллель между микро- и макромиром, улавливая общее.

Гроб

Юнкинг Кай, Натан Крабо, Худжи Хуанг и др. | 5.37 мин | Франция

Перенаселенный город на юге Китая, уставший главный герой, поздний вечер и комната с тремя шумными соседями…

Со-познание

Пшемыслав Свида | 5.54 мин | Польша

Главный герой пытается обыграть свое бессознательное и обнаружить все возможные версии себя. Но что случится, если он столкнется с ними на самом деле?

Сестры

Андреа Селезова | 11.27 мин | Чехия

Старшая сестра – фигура колоссальная. Но что, если она бесконечно нуждается в помощи и заботе?