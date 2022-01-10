Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
22 февраля 2022 18:23  [319] Меню в школах Нижнего Новгорода будет расширено
22 февраля 2022 18:10  [266] Антон Гребень посетил пункт временного размещения жителей ДНР и ЛНР
22 февраля 2022 17:56  [231] Определен 101 полуфиналист конкурса "Флагманы образования. Студенты" из ПФО
22 февраля 2022 17:51  [240] Голосование за общественное пространство для благоустройства стартовало в Арзамасе
22 февраля 2022 17:36  [247] Нижегородская епархия создала оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным с Донбасса
22 февраля 2022 17:27  [235] Банк "Открытие": Лишь половина жителей ПФО отмечают гендерные праздники каждый год
22 февраля 2022 16:40  [238] Семью провалившихся под лёд лосей спасли в Лысковском районе
22 февраля 2022 16:18  [331] Схему трамвайной линии в Щербинки планируется изменить
22 февраля 2022 16:01  [1085] Строительство первого в России автомобильного моста из алюминия началось в Нижегородской области
22 февраля 2022 15:23  [216] "Парта Героя" появилась в школе №9 поселка Мулино Нижегородской области
Общество

Семью провалившихся под лёд лосей спасли в Лысковском районе

22 февраля 2022 16:40  [238] Общество

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На территории Лысковского района специалисты аварийно-спасательного отряда р.п. Воротынец и сотрудники областного Минлесхоза провели операцию по спасению семьи лосей, провалившихся под лёд.

Как рассказали в ведомстве, две самки лося провалились под лёд в устье реки Керженец, а из-за хрупкого ледяного покрова к животным невозможно было подобраться.

На помощь пришёл отряд спасателей на воздушной подушке, который доставил на берег двух самок - мать и сеголеток.

Руководитель Лысковского межрайонного отдела Минлесхоза Юрий Власов рассказал, что взрослая самка поддерживала лосёнка на плаву до приезда спасателей. Лосиха быстро пришла в себя, а её дочь пришлось спасать от переохлаждения и проводить реанимационные мероприятия.

Но всё хорошо закончилось, и оба спасённых животных смогли вернуться в естественную среду обитания.

В Минлесхозе пояснили, что самки лосей заботятся о своём потомстве в течение первого года жизни года. А уже весной годовалые лоси уходят на самостоятельные поиски новых территорий.

В ведомстве добавили, что запрещается добыча диких зверей, находящихся в бедственном положении. Но и не стоит пытаться помочь зверю самостоятельно, необходимо вызвать профессионалов, обратившись в круглосуточную диспетчерскую службу "Зелёный телефон": 8 (831) 433-22-11 или по номеру 112.

Напомним, что в лесах Нижегородской области выросла численность лося, косули и медведя. Так, по данным государственного мониторинга, сейчас в Нижегородской области насчитывается уже более 18 000 лосей. Кроме того, выросло количество косуль - с 1 300 до 1 700 особей, а также медведей - с 1 300 до 1 400.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на трассе Княгинино – Лысково спасли раненую сибирскую косулю, пострадавшую в ДТП.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Лесное хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2022 12:48  [783] Сбитую автомобилем косулю спасли в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph