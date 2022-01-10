Семью провалившихся под лёд лосей спасли в Лысковском районе Общество

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На территории Лысковского района специалисты аварийно-спасательного отряда р.п. Воротынец и сотрудники областного Минлесхоза провели операцию по спасению семьи лосей, провалившихся под лёд.

Как рассказали в ведомстве, две самки лося провалились под лёд в устье реки Керженец, а из-за хрупкого ледяного покрова к животным невозможно было подобраться.

На помощь пришёл отряд спасателей на воздушной подушке, который доставил на берег двух самок - мать и сеголеток.

Руководитель Лысковского межрайонного отдела Минлесхоза Юрий Власов рассказал, что взрослая самка поддерживала лосёнка на плаву до приезда спасателей. Лосиха быстро пришла в себя, а её дочь пришлось спасать от переохлаждения и проводить реанимационные мероприятия.

Но всё хорошо закончилось, и оба спасённых животных смогли вернуться в естественную среду обитания.

В Минлесхозе пояснили, что самки лосей заботятся о своём потомстве в течение первого года жизни года. А уже весной годовалые лоси уходят на самостоятельные поиски новых территорий.

В ведомстве добавили, что запрещается добыча диких зверей, находящихся в бедственном положении. Но и не стоит пытаться помочь зверю самостоятельно, необходимо вызвать профессионалов, обратившись в круглосуточную диспетчерскую службу "Зелёный телефон": 8 (831) 433-22-11 или по номеру 112.

Напомним, что в лесах Нижегородской области выросла численность лося, косули и медведя. Так, по данным государственного мониторинга, сейчас в Нижегородской области насчитывается уже более 18 000 лосей. Кроме того, выросло количество косуль - с 1 300 до 1 700 особей, а также медведей - с 1 300 до 1 400.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на трассе Княгинино – Лысково спасли раненую сибирскую косулю, пострадавшую в ДТП.