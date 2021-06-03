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Численность диких животных увеличилась в Нижегородской области в 2021 году

10 июня 2021 14:29  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" - Олег Золото

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

В лесах Нижегородской области выросла численность лося, косули и медведя. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира по итогам учета численности охотничьих ресурсов.

В ведомстве пояснили, что по данным государственного мониторинга, сейчас в Нижегородской области насчитывается уже более 18 000 лосей, а в прошлом году их численность составляла 16 400. Кроме того, выросло количество косуль - с 1 300 до 1 700 особей, а также медведей - с 1 300 до 1 400.

В заповеднике "Керженский" также отмечают рост популяции краснокнижного северного оленя, которую здесь восстанавливают с 2014 года.

"Сейчас их насчитывается 24 особи, и обитают они на территории Керженского заповедника в вольерах. В декабре прошлого года оленей впервые выпустили из вольеров в дикую природу. Это два молодых самца, рожденные в Керженском заповеднике. Важно отметить, что выпуск лесных северных оленей из вольеров в природу в нашей стране был осуществлен впервые", - рассказал руководитель проекта по восстановлению популяции лесных северных оленей Сергей Суров.

В регионе регулярно проводятся мероприятия для поддержки диких животных и птиц: для лосей выкладывается соль, для косуль – кормовое сено, молодые ветки с листьями, и различные корнеплоды, а для тетеревиных птиц устраиваются галечники и порхалища, отметили в минлесхозе.

Напомним, в Нижегородской области начали действовать новые правила охоты, в соответствии с которыми законная охота на боровую дичь с подружейными собаками будет открыта в другие сроки.

Ранее сообщалось, что во избежание ДТП с дикими животными в нижегородском регионе разработали интерактивную карту мест "зверопереходов".

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Теги:
Животные Лесное хозяйство
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