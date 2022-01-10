Фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка" пройдет в Нижегородской области 26 февраля Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

ХΙΙΙ Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка" пройдет в Нижегородской области 26 февраля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, соревнования пройдут в устье реки Санахты в музейном квартале "Русские крылья" в Чкаловске.

Профессионалы и любители смогут побороться более чем в 20 номинациях. Главным призом соревнований станет мотобуксировщик.

"Чкаловск – один из самых популярных туристических центров Нижегородской области. Многие приезжают сюда, чтобы ознакомиться с историей наших знаменитых земляков Ростислава Алексеева и Валерия Чкалова. Здесь действительно оживает история: в мемориальном музее, например, стоит именно тот самолет, на котором Валерий Чкалов совершил беспосадочный перелет из СССР в США. Сегодня Чкаловск, безусловно, интересен и для любителей событийного туризма. Фестиваль "Чкаловская рыбалка" - отличный вариант для путешествия выходного дня", - сказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Регистрация участников и подробности на сайте.