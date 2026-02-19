274 нижегородских храма нуждаются в восстановлении Культура и отдых

В Нижегородской области за последние десятилетия построено и восстановлено 800 храмов. Однако 274 сооружения по-прежнему остаются разрушенными. О мероприятиях и планах по их сохранению митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий сообщил на встрече с главными редакторами региональных СМИ.

По его словам, в 1991 году в области действовал всего 41 храм. Сегодня их число выросло до 800. При этом все работы ведутся не за счет бюджета — ни областного, ни федерального.

"Это народ. Восстанавливаем на пожертвования", — подчеркнул митрополит.

По его словам, большинство из 274 разрушенных храмов находятся в обезлюдевших селах или на территориях, где населенные пункты фактически исчезли. Четыре года назад в митрополии запустили программу консервации таких объектов. Ее цель — остановить дальнейшее разрушение: закрыть кровли, укрепить конструкции без дорогостоящих проектов и сложных работ.

За это время консервация завершена в 141 храме, что составляет 51% от общего числа. В 91 храме работы продолжаются.

Самая сложная ситуация — в Лысковской епархии, где разрушено 107 храмов, из них законсервированы 26, еще в 39 ведется консервация.

Фото: Анастасия Назарова

"Если мы не приостановим разрушение, мы их потом никогда не восстановим", — отметил митрополит.

Он пояснил, что без первичных мер по сохранению невозможно качественно подготовить проекты реставрации: здания продолжают разрушаться, и документация теряет актуальность.

Параллельно уже разработано и реализовано около 30 проектов по восстановлению храмов. В ряде случаев элементы реставрации выполняются одновременно с консервацией.

Следующая задача — в течение трех–пяти лет завершить программу консервации полностью. Особое беспокойство вызывает деревянное зодчество: такие постройки наиболее уязвимы и зачастую почти непригодны для полноценного восстановления.

Митрополит подчеркнул, что часть храмов, особенно расположенных в дачных районах, постепенно возвращается к жизни.

"Храмы — это наши часовые. Это наша земля. Мы должны приостановить их разрушение", — заявил он.

По словам владыки, поставлена цель — не оставить ни одного храма в митрополии в состоянии дальнейшего разрушения без консервации. Работы координируются на регулярных совещаниях, к ним подключаются приходы и местные жители.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовала программа по восстановлению уникальных деревянных храмов и колоколен.