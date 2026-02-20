Четыре ДК открылись в Нижегородской области за два года

Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Фото: Кира Мишина

С 2024 года в Нижегородской области начали работу сразу несколько новых центров культурного развития и Домов культуры. К 2028 году в регионе планируют открыть еще два новых пространства для занятий творчеством. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на областной минкульт.

В Арзамасе с 2024 года действует центр культурного развития площадью более 6 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрены спортивная и культурная зоны, зрительный зал на 500 мест, выставочное пространство, вокальная студия, конференц-зал и хореографические классы.

Также там оборудованы помещения для творческого персонала и клубов по интересам. Для спортивного направления предусмотрены залы, кабинеты судей, тренера и врача.

В Сарове новый ЦКР занимает около 2,8 тысячи квадратных метров. В нем открыт зрительный зал на 136 человек, размещена Центральная городская библиотека имени Маяковского, работают студия керамики, а также хореографическое и отделение ИЗО Детской школы искусств.

Малый зал стал площадкой для выступлений театра кукол "Кузнечик".

В Дивееве центр культурного развития работает на площади 6,7 тысячи квадратных метров. Для посетителей открыт краеведческий музей, действует музыкальная школа с концертным залом на 150 мест, а также оборудованы студия керамики и изо-студия.

Отдельно отмечается, что в 2024 году Дом культуры построили в поселке Арья. В двухэтажном здании площадью 1,5 тысячи квадратных метров разместились зрительный зал на 200 мест, Арьевская поселковая библиотека, филиалы Детской музыкальной школы им. В. Б. Трифонова и Детской художественной школы, а также филиал Дома ремесел.

С 2025 года новый Дом культуры площадью 1,4 тысячи квадратных метров работает в поселке Большое Козино. Там открыт зал на 250 мест с современным световым и звуковым оборудованием, предусмотрены кабинеты для кружковых занятий и хореографический зал.

Помимо жителей Большого Козино учреждение обслуживает также Ляхово, Ляховский Борок и Костенево.

К 2028 году в Нижегородской области планируют запустить еще два учреждения культуры.

Первым станет здание Детской школы искусств на улице Мичурина в Володарске, которое возводят в рамках нацпроекта "Семья". В этом году на строительство направят около 150 млн рублей из федерального бюджета, подрядчиком выступает ООО "ППСК Вектор" из Нижнего Новгорода.

В здании запланированы библиотека, художественные и хореографические классы, а также кабинеты для сольфеджио, народного и эстрадного вокала и компьютерных технологий. Завершить работы рассчитывают к 2028 году.

Второй объект — реконструкция нежилого здания в Лыскове, где после обновления начнут работать музыкальная и художественная школы. Проект также реализуют в рамках нацпроекта "Семья", а в этом году на работы предусмотрено 128 млн рублей.

Окончание реконструкции намечено на 2027 год.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

