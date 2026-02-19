Госсовет предложил расширить "Пушкинскую карту" патриотическими маршрутами Культура и отдых

На заседании подгруппы "Социальный туризм" комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Туризм", которое прошло 19 февраля, председатель комиссии Олег Кожемяко предложил включить патриотические и образовательные достопримечательности в маршруты "Пушкинской карты".

Кожемяко акцентировал внимание на детском отдыхе, отметив, что большинство летних лагерей в регионах России – это пришкольные учреждения, которые фактически являются группами присмотра. Он подчеркнул необходимость создания возможностей для отдыха детей на природе, предлагая организовывать пляжный отдых, походы и экскурсии.

Кожемяко рекомендовал субъектам РФ шире использовать "Пушкинскую карту", позволяющую молодым людям посещать музеи, театры, выставки и другие культурные мероприятия. По его мнению, школьники и молодёжь должны путешествовать по патриотическим маршрутам, включающим исторические и культурные объекты.

"Включив в маршруты объекты, представленные на "Пушкинской карте", мы сможем привлечь молодёжь к изучению истории и географии своей страны. Ведь невозможно полюбить то, чего не знаешь", — подчеркнул Кожемяко.

Он также предложил распространить практику региональных карт, подобных "Пушкинской", в других регионах России. Например, в Приморском крае действует "Арсеньевская карта", позволяющая молодым людям изучать историю и природу своего региона.

Кроме того, на заседании были обозначены приоритеты развития социального туризма. Так, в России более 40 миллионов человек получают поддержку через систему социального страхования, включая инвалидов и детей-инвалидов, для которых доступность отдыха приобретает особую важность.

Программа "Пушкинская карта" действует в рамках национального проекта "Семья", запущенного в 2025 году по инициативе президента России Владимира Путина. Любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет может оформить карту через приложение "Госуслуги.Культура". Баланс карты составляет 5000 рублей и обновляется ежегодно 1 января. Средства можно тратить на посещение культурных мероприятий по всей стране. В 2026 году изменился банк-оператор, обслуживающий "Пушкинскую карту".

Ранее сообщалось, что в нижегородском музее-заповеднике "Болдино" запустили две новые программы (12+) для обладателей "Пушкинской карты".