Культура и отдых

Госсовет предложил расширить "Пушкинскую карту" патриотическими маршрутами

19 февраля 2026 18:10 Культура и отдых
Госсовет предложил расширить Пушкинскую карту патриотическими маршрутами

На заседании подгруппы "Социальный туризм" комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Туризм", которое прошло 19 февраля, председатель комиссии Олег Кожемяко предложил включить патриотические и образовательные достопримечательности в маршруты "Пушкинской карты".

Кожемяко акцентировал внимание на детском отдыхе, отметив, что большинство летних лагерей в регионах России – это пришкольные учреждения, которые фактически являются группами присмотра. Он подчеркнул необходимость создания возможностей для отдыха детей на природе, предлагая организовывать пляжный отдых, походы и экскурсии.

Кожемяко рекомендовал субъектам РФ шире использовать "Пушкинскую карту", позволяющую молодым людям посещать музеи, театры, выставки и другие культурные мероприятия. По его мнению, школьники и молодёжь должны путешествовать по патриотическим маршрутам, включающим исторические и культурные объекты.

"Включив в маршруты объекты, представленные на "Пушкинской карте", мы сможем привлечь молодёжь к изучению истории и географии своей страны. Ведь невозможно полюбить то, чего не знаешь", — подчеркнул Кожемяко.

Он также предложил распространить практику региональных карт, подобных "Пушкинской", в других регионах России. Например, в Приморском крае действует "Арсеньевская карта", позволяющая молодым людям изучать историю и природу своего региона.

Кроме того, на заседании были обозначены приоритеты развития социального туризма. Так, в России более 40 миллионов человек получают поддержку через систему социального страхования, включая инвалидов и детей-инвалидов, для которых доступность отдыха приобретает особую важность.

Программа "Пушкинская карта" действует в рамках национального проекта "Семья", запущенного в 2025 году по инициативе президента России Владимира Путина. Любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет может оформить карту через приложение "Госуслуги.Культура". Баланс карты составляет 5000 рублей и обновляется ежегодно 1 января. Средства можно тратить на посещение культурных мероприятий по всей стране. В 2026 году изменился банк-оператор, обслуживающий "Пушкинскую карту".

Ранее сообщалось, что в нижегородском музее-заповеднике "Болдино" запустили две новые программы (12+) для обладателей "Пушкинской карты".

Ранее сообщалось, что в нижегородском музее-заповеднике "Болдино" запустили две новые программы (12+) для обладателей "Пушкинской карты".

