Нижегородская епархия не планирует добиваться открытия Сарова для паломников Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская епархия пока не будет поднимать вопрос об открытии Сарова для свободного посещения паломниками. Об этом митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий сообщил на встрече с главными редакторами региональных СМИ.

По его словам, у епархии есть намерение обеспечить доступ верующих к святыням закрытого города, однако сроки не определены. В ближайшее время инициировать обсуждение этой темы не планируется.

Он пояснил, что позиция связана с вопросами государственной безопасности.

"Саров очень много трудится над различными технологиями, и в этом смысле епархия поддерживает государство", - сказал он.

Напомним, Саров имеет статус закрытого города. Сейчас туда организуются централизованные паломнические поездки, для участия в них надо заранее предоставить паспортные данные для проверки и дождаться согласования.

Добавим, что юг Нижегородской области, в том числе и Саров, связан с именем преподобного Серафима Саровского. В регионе реализуется проект развития паломническо-туристического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров" при поддержке президента России Владимира Путина и по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.