Нижегородская епархия не планирует добиваться открытия Сарова для паломников

Нижегородская епархия не планирует добиваться открытия Сарова для паломников

Нижегородская епархия пока не будет поднимать вопрос об открытии Сарова для свободного посещения паломниками. Об этом митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий сообщил на встрече с главными редакторами региональных СМИ.

По его словам, у епархии есть намерение обеспечить доступ верующих к святыням закрытого города, однако сроки не определены. В ближайшее время инициировать обсуждение этой темы не планируется.

Он пояснил, что позиция связана с вопросами государственной безопасности.

"Саров очень много трудится над различными технологиями, и в этом смысле епархия поддерживает государство", - сказал он. 

Напомним, Саров имеет статус закрытого города. Сейчас туда организуются централизованные паломнические поездки, для участия в них надо заранее предоставить паспортные данные для проверки и дождаться согласования. 

Добавим, что юг Нижегородской области, в том числе и Саров, связан с именем преподобного Серафима Саровского. В регионе реализуется проект развития паломническо-туристического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров" при поддержке президента России Владимира Путина и по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

