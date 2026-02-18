Центральный фонтан в Автозаводском парке отреставрируют в 2026 году

Фото:
Центральный фонтан в Автозаводском парке Нижнего Новгорода планируют отреставрировать в 2026 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по экологии сообщил глава дирекции парков и скверов Александр Чикаев, передает пресс-служба муниципального парламента.
По его словам, сейчас продолжается работа с проектно-сметной документацией по благоустройству парка. Обновление территории проходит в рамках программы Горьковского автозавода по развитию территорий "Новый социальный вектор".
Напомним, подготовка проекта благоустройства началась еще в 2023 году, завершить работы планировалось к 2026 году. В конце декабря 2025 года мэр Юрий Шалабаев заявил, что комплексное благоустройство Автозаводского парка оценивается в 4 млрд рублей. По его словам, проектно-сметная документация уже разработана, однако власти продолжают поиск подходящего источника и механизма финансирования.
Добавим, что в прошлом году реконструировали фонтан в сквере у Дома культуры имени С. Орджоникидзе. Работы прошли в рамках масштабного обновления территории. Кроме того, завершено благоустройство пространства возле дома №2а на проспекте Октября рядом с Автозаводским универмагом.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+