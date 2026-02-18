Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 февраля 2026 16:59
Центральный фонтан в Автозаводском парке отреставрируют в 2026 году
18 февраля 2026 14:45
ЗСНО рассмотрит включение виноделен в сельский туризм
17 февраля 2026 18:57
Два новых автомобильных маршрута по Нижегородской области появились на портале Путешествуем.рф
17 февраля 2026 18:50
Нижегородские хоровые коллективы могут подать заявки на участие в I региональном детском фестивале-конкурсе "Навстречу музыке"
17 февраля 2026 15:51
День книгодарения отметили в Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 11:00
Траты нижегородцев по Пушкинской карте могут превысить 700 млн рублей — ВТБ
16 февраля 2026 16:32
Библиотеки Нижегородской области смогут получить грант на цифровое развитие
16 февраля 2026 16:03
Нижегородские мастера хохломской росписи представили свое искусство в Катаре
16 февраля 2026 13:27
Катки возобновляют работу в нижегородских парках
16 февраля 2026 12:31
Нижегородцам рассказали, как праздновали Масленицу в старину
Культура и отдых

Центральный фонтан в Автозаводском парке отреставрируют в 2026 году

18 февраля 2026 16:59 Культура и отдых
Центральный фонтан в Автозаводском парке отреставрируют в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

Центральный фонтан в Автозаводском парке Нижнего Новгорода планируют отреставрировать в 2026 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по экологии сообщил глава дирекции парков и скверов Александр Чикаев, передает пресс-служба муниципального парламента.

По его словам, сейчас продолжается работа с проектно-сметной документацией по благоустройству парка. Обновление территории проходит в рамках программы Горьковского автозавода по развитию территорий "Новый социальный вектор".

Напомним, подготовка проекта благоустройства началась еще в 2023 году, завершить работы планировалось к 2026 году. В конце декабря 2025 года мэр Юрий Шалабаев заявил, что комплексное благоустройство Автозаводского парка оценивается в 4 млрд рублей. По его словам, проектно-сметная документация уже разработана, однако власти продолжают поиск подходящего источника и механизма финансирования.

Добавим, что в прошлом году реконструировали фонтан в сквере у Дома культуры имени С. Орджоникидзе. Работы прошли в рамках масштабного обновления территории. Кроме того, завершено благоустройство пространства возле дома №2а на проспекте Октября рядом с Автозаводским универмагом.

Теги:
Автозаводский район Гордума Фонтаны
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
