Центральный фонтан в Автозаводском парке отреставрируют в 2026 году Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Центральный фонтан в Автозаводском парке Нижнего Новгорода планируют отреставрировать в 2026 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по экологии сообщил глава дирекции парков и скверов Александр Чикаев, передает пресс-служба муниципального парламента.

По его словам, сейчас продолжается работа с проектно-сметной документацией по благоустройству парка. Обновление территории проходит в рамках программы Горьковского автозавода по развитию территорий "Новый социальный вектор".

Напомним, подготовка проекта благоустройства началась еще в 2023 году, завершить работы планировалось к 2026 году. В конце декабря 2025 года мэр Юрий Шалабаев заявил, что комплексное благоустройство Автозаводского парка оценивается в 4 млрд рублей. По его словам, проектно-сметная документация уже разработана, однако власти продолжают поиск подходящего источника и механизма финансирования.

Добавим, что в прошлом году реконструировали фонтан в сквере у Дома культуры имени С. Орджоникидзе. Работы прошли в рамках масштабного обновления территории. Кроме того, завершено благоустройство пространства возле дома №2а на проспекте Октября рядом с Автозаводским универмагом.