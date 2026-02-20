Фестиваль "Чкаловская рыбалка-2026" отменили из-за непогоды

Фото:
Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка" (6+) в Нижегородской области в этом году не состоится. Об отмене мероприятия сообщили в региональном минлесхозе.
Напомним, он должен был пройти в последний день зимы, 28 февраля, в Чкаловске.
В ведомстве пояснили, что решение принято организаторами из за неблагоприятных погодных условий. Там подчеркнули, что приоритетом остается безопасность участников.
Фестиваль проводится в Нижегородской области с 2010 года. Помимо соревнований, там традиционно организуют мастер классы, экскурсии и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что музыкально-экологический фестиваль "Рок чистой воды" (16+) закрыли из-за отсутствия финансирования.
