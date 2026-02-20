Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Культура и отдых

Фестиваль "Чкаловская рыбалка-2026" отменили из-за непогоды

20 февраля 2026 12:37
Фестиваль Чкаловская рыбалка-2026 отменили из-за непогоды

Фото: Александр Воложанин

Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка" (6+) в Нижегородской области в этом году не состоится. Об отмене мероприятия сообщили в региональном минлесхозе.

Напомним, он должен был пройти в последний день зимы, 28 февраля, в Чкаловске.

В ведомстве пояснили, что решение принято организаторами из за неблагоприятных погодных условий. Там подчеркнули, что приоритетом остается безопасность участников.

Фестиваль проводится в Нижегородской области с 2010 года. Помимо соревнований, там традиционно организуют мастер классы, экскурсии и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что музыкально-экологический фестиваль "Рок чистой воды" (16+) закрыли из-за отсутствия финансирования.

