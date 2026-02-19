На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
19 февраля 2026 14:11
Нижегородцы примут участие в Югорском лыжном марафоне
18 февраля 2026 16:59
Центральный фонтан в Автозаводском парке отреставрируют в 2026 году
18 февраля 2026 14:45
ЗСНО рассмотрит включение виноделен в сельский туризм
17 февраля 2026 18:57
Два новых автомобильных маршрута по Нижегородской области появились на портале Путешествуем.рф
17 февраля 2026 18:50
Нижегородские хоровые коллективы могут подать заявки на участие в I региональном детском фестивале-конкурсе "Навстречу музыке"
17 февраля 2026 15:51
День книгодарения отметили в Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 11:00
Траты нижегородцев по Пушкинской карте могут превысить 700 млн рублей — ВТБ
16 февраля 2026 16:32
Библиотеки Нижегородской области смогут получить грант на цифровое развитие
16 февраля 2026 16:03
Нижегородские мастера хохломской росписи представили свое искусство в Катаре
16 февраля 2026 13:27
Катки возобновляют работу в нижегородских парках
Культура и отдых

Нижегородцы примут участие в Югорском лыжном марафоне

19 февраля 2026 14:11 Культура и отдых
Нижегородцы примут участие в Югорском лыжном марафоне

Фото: предоставлено ВТБ

Для участия в XIII Югорском лыжном марафоне (0+) – одном из самых масштабных лыжных соревнований страны – зарегистрировалось более 2 тыс. спортсменов, в том числе и жители Нижегородской области. Наибольшим интересом у лыжников пользуется дистанция в 5 км и гонка свободным стилем. Призовой фонд марафона составит 2,5 млн рублей. ВТБ выступает соорганизатором и генеральным спонсором соревнований, которые пройдут 4 и 5 апреля в Ханты-Мансийске.

С момента старта регистрации заявки на участие в марафоне уже подали любители лыжного спорта из 37 регионов страны. Наибольшая доля участников приходится на Москву, Московскую, Самарскую, Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Томскую области, ЯНАО, Пермский край и Югру.

«Югорский лыжный марафон, партнёром и соорганизатором которого выступает ВТБ, одно из значимых событий для региона. Ежегодно он собирает порядка 4 тысяч участников из более чем 40 регионов страны, а площадка объединяет чемпионов и любителей, профессионалов и тех, кто привык активно проводить зимний период. Для многих марафон – возможность проверить свои силы, зарядиться энергией соревнований и активно провести время с семьёй. Уверены, в этом сезоне спортсмены добьются новых высоких результатов, а их пример вдохновит ещё больше любителей заняться лыжными видами спорта», – отметил Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ.

«С каждым годом мы поднимаем планку в организации Югорского лыжного марафона и внимания к участникам. Впервые за 13 лет проведения хотим зафиксировать эмблему этого яркого события, которую представляем в этом году на медалях финишёров. В сердцевину поместили букву «Ю», а к ней направили стрелки, символизирующие движение, единение и традиционный орнамент северных народов «оленьи рога» – он означает успех и процветание. Мы рассчитываем, что символ станет узнаваемым и мотивирующим к новым достижениям», – прокомментировал олимпийский чемпион, директор марафона Евгений Дементьев.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке ВТБ. Регистрация участников еще идет.

Югорский лыжный марафон входит в тройку самых массовых спортивных мероприятий России. В прошлом году на старт вышли более 3,8 тыс. человек. Лучшее время – 1 час 58 минут 45 секунд – показал олимпийский чемпион Сергей Устюгов. В разные годы победителями Югорского лыжного марафона становились известные российские атлеты – Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Татьяна Сорина. Принимали участие такие титулованные спортсмены как Кристина Резцова, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили, Николай Круглов, Ольга Зайцева, Иван Черезов и другие.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Лыжный спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных