Спектакль "Чужих мужей не бывает" покажут в Нижнем Новгороде 7 марта Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Спектакль "Чужих мужей не бывает" покажут в Нижнем Новгороде 7 марта.

Согласно информации, юмористический спектакль состоится накануне международного женского дня в КЗ "Юпитер".

В ролях: Кирилл Гребенщиков, Андрей Кайков, Галина Данилова и другие.

"Чужих мужей не бывает" - утверждает Элизабет, главная героиня уморительной одноименной комедии. Она проживает в элитной квартире в центре Дублина. Решает свои финансовые проблемы, будучи любовницей двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Но, с неожиданным приездом ее подруги Аннет, случается коллапс отработанной схемы. В один момент в этой злосчастной квартире встречаются все: неверные мужья, они же любовники, их разъярённые жены, они же отчаянные домохозяйки, и виновницы этих невероятных событий - легкомысленная Элизабет и ее незадачливая подруга", - отмечают организаторы мероприятия.

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