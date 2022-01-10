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Моноспектакль Евгения Гришковца "Как я съел собаку" состоится в Дзержинске 2 марта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, спектакль пройдет 2 марта в ДКХ.
"Когда я делал "Как я съел собаку" в конце 1998 года и начинал его играть, меня увлекала и радовала сама возможность нанизывать на ниточку бесконечные бусинки точных жизненных воспоминаний. Тогда этого никто так не делал. Я видел удивление и радость зрителей, и нашему взаимному удовольствию не было конца… Теперь у этого способа высказывания появилось много последователей, которые сегодня порой и не догадываются о природе первоисточника. Это довольно забавно наблюдать. Иногда даже приятно", - говорит автор о своем спектакле.
"Но прошло много лет с момента создания спектакля, и я понимаю, что меня перестали так глубоко интересовать и радовать просто точные жизненные мелочи. Я внешне и внутренне изменился, если не до неузнаваемости, то глубоко и серьёзно. А спектакль продолжает жить под тем же названием, но наполненный и исполняемый мною другим", - добавляет Евгений Гришковец.
На это мероприятие можно купить билеты с помощью Пушкинской карты.
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