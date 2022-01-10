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Политика

Артём Кавинов: "Мы обязаны защитить людей и восстановить мир"

25 февраля 2022 16:42  [108] Политика

"Прошли сутки с момента начала военной операции на Украине. Все это время почти в режиме онлайн читал новостные ленты, анализировал… Российская спецоперация – это необходимый шаг для установления мирной жизни на Донбассе. Это окончание войны, которая длилась там уже восемь лет", - высказал свою позицию депутат Госдумы от Нижегородской области Артём Кавинов.

"Война – это всегда страшно. В ней погибли или ранены тысячи мирных жителей ДНР и ЛНР, многие из них - граждане РФ. Оставшимся и выживающим там людям просто не на кого больше надеяться. Это защита России от военных угроз на ее границах, это защита наших соотечественников, это защита детей и внуков", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что мы долго призвали к выполнению Минских соглашений.

"Но нас не слышали или не хотели слышать на Западе, даже после того, как мы в Госдуме единогласно, всеми политическими партиями, проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками ДНР и ЛНР", - отметил парламентарий.

"Поэтому мы не имеем права терпеть дальнейшего убийства наших русскоязычных граждан, наших соотечественников. Мы обязаны защитить людей и восстановить мир. Время пришло", - сказал Артём Кавинов.

Напомним, 24 февраля Президент Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. По его словам, обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Главной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

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Теги:
Артём Кавинов ДНР Мнения
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