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Политика

Дума Нижнего Новгорода перераспределила бюджет и присвоила почетные звания

24 июня 2026 17:10 Политика
Дума Нижнего Новгорода перераспределила бюджет и присвоила почетные звания

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Городская дума Нижнего Новгорода на заседании 24 июня приняла корректировки бюджета 2026 года и поддержала решения о присвоении почетных званий.

Изменения в бюджет связаны с поступлением межбюджетных трансфертов. Доходы и расходы увеличены почти на 8,2 млрд рублей. С учетом поправок доходная часть составит 87,4 млрд рублей, расходная — 90,4 млрд рублей, дефицит — 3,048 млрд рублей.

Дополнительные средства направят на продление метро, расселение аварийного жилья и реализацию концессионных соглашений по строительству школ в ЖК «Новая Кузнечиха», деревне Анкудиновка, поселке Дубенки, микрорайоне №3 Кстова, селе Большая Ельня, а также на проспекте Гагарина и улицах Космической и Украинской.

Финансирование также предусмотрено на ремонт дворов, строительство многоквартирного дома на улице 40 лет Победы, подготовку площадки под врачебную амбулаторию в поселке Культура Кстовского района, создание условий для обучения детей с инвалидностью и приведение школ олимпийского резерва в соответствие с федеральными стандартами.

«Работа с бюджетом — это баланс между масштабным развитием города и решением ежедневных проблем жителей» — подчеркнул председатель городской думы Евгений Чинцов.

По его словам, в принятых поправках депутаты постарались учесть и крупные проекты, и более точечные, но не менее важные вопросы: ремонт дворов, создание условий для особенных детей, оснащение оборудованием наших спортивных школ.

«Для нас важно, чтобы каждое из этих направлений получило необходимое финансирование, ведь от этого зависит комфорт в Нижнем Новгороде», — сказал он.

Кроме того, депутаты одобрили присвоение звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» президенту управляющей компании «Группа ГАЗ» Вадиму Сорокину.

Еще 45 нижегородцев получили почетные звания заслуженных работников по девяти социально значимым профессиям — от пожарных и медиков до работников культуры, ЖКХ и спорта. Награды присуждаются при стаже не менее десяти лет и наличии профессиональных заслуг, а в отдельных случаях — за проявленные мужество и отвагу.

Звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» присвоено десяти жителям. Среди них — ветераны боевых действий, Вооруженных сил и МЧС, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС и землетрясения в Армении, житель блокадного Ленинграда, активные участники ветеранского движения.

«Сегодня мы приняли важное решение о присвоении звания „Почетный ветеран города Нижнего Новгорода“ десяти нижегородцам. Биографии этих людей — живая история нашего города, а их труд — пример для подрастающего поколения», — отметил Евгений Чинцов.

Всего в повестке было 35 вопросов, большинство из них депутаты приняли без заслушивания докладов, так как ранее они были рассмотрены на комиссиях. Следующее заседание городской думы назначено на 22 июля.

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