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Бизнес

ВТБ повышает ставки по всей линейке депозитов для предпринимателей

02 марта 2022 12:46  [97] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ повышает ставки по всей линейке депозитов для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ВТБ значительно повысил процентные ставки по продуктам срочного привлечения для клиентов среднего и малого бизнеса. Ставки по всей линейке рублевых депозитов для предпринимателей достигли 18,8% годовых, по депозитам в долларах — 2,8%.

Базовая ставка по депозиту "Овернайт" увеличилась сразу более чем на 10 процентных пунктов и достигла 18,8% годовых. Уже на следующий день клиент может получить средства с начисленными процентами. Такая возможность позволяет оперативно управлять ликвидностью и ежедневно получать дополнительный доход.

Линейка депозитов ВТБ для предпринимателей включает семь предложений c различными условиями управления средствами, ставками и сроками размещения. "Универсальный" позволяет клиентам выбрать периодичность выплаты процентов и досрочно расторгнуть сделку. "Фиксированный" предусматривает досрочное расторжение по фиксированной ставке.

"Гибкий" депозит опционален в части пополнения и частичного снятия средств, "Овернайт" подходит для размещения на один рабочий день. "Авансовый" депозит предусматривает выплату процентов в начале срока, а "Залоговый" выступает в роли обеспечения по кредитам и гарантиям. Клиенты также могут получать доход по неснижаемым остаткам на расчетном или специальном счетах.

Денежные средства, размещенные на депозитах, подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177–ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Подробная информация − на сайте ВТБ.

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Теги:
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