Определены получатели субсидий на создание глэмпингов в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Десять инвестиционных проектов в сфере туризма в Нижегородской области получат финансовую поддержку из областного бюджета. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов.

Субсидии направлены на частичное возмещение затрат, связанных с созданием модульных некапитальных средств размещения — объектов, не требующих капитального строительства. Это позволит ускорить развитие туристической инфраструктуры в регионе.

В 2026 году поддержку получат следующие проекты: "Остров Village", "База отдыха 'ЮГ'", "База отдыха 'Море'", загородный парк-отель "Forrest", а также расширение гостиницы модульного типа на озере Юрасовское. Общий объем субсидий, включая средства федерального и регионального бюджетов, составит более 75 млн рублей.

В 2027 году финансирование продолжат получать "Остров Village" и "База отдыха "Море"". К ним присоединятся новые инициативы: "Отель "Сова"", "Точка НЕМО Нижний Новгород", экопарк "Дар" на реке Керженец, модульный гостиничный корпус на территории загородного клуба "Ранчо 636" и второй этап проекта "Шестое чувство". Общая сумма субсидий на этот период превысит 115 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" Нижегородская область получит из федерального бюджета более 186,5 млн рублей на создание модульных гостиниц.