Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 февраля 2026 11:43Определены получатели субсидий на создание глэмпингов в Нижегородской области
02 февраля 2026 09:35Нижегородцы могут купить 1128 литров бензина на месячную зарплату
31 января 2026 13:00Нижегородские рестораторы жалуются на высокие комиссии сервисов доставки
31 января 2026 12:48Более 20 ресторанов закрылось в Нижнем Новгороде в 2025 году
31 января 2026 09:00Александр Котюсов: "Этот год будет очень непростым для ресторанного бизнеса"
30 января 2026 16:57"ТНС энерго НН" проиграло спор с экс-директором на 785 млн рублей
30 января 2026 10:28У завода "СИБУР-Нефтехим" в Дзержинске сменился гендиректор
29 января 2026 14:57Нижегородская область вошла в число самых устойчивых субъектов РФ
29 января 2026 14:12Проект строительства склада Wildberries в Новинках пока не готов
29 января 2026 13:14Нижегородская компания по выпуску теплового оборудования присоединилась к федпроекту "Производительность труда"
Экономика

Определены получатели субсидий на создание глэмпингов в Нижегородской области

02 февраля 2026 11:43 Экономика
Определены получатели субсидий на создание глэмпингов в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Десять инвестиционных проектов в сфере туризма в Нижегородской области получат финансовую поддержку из областного бюджета. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов.

Субсидии направлены на частичное возмещение затрат, связанных с созданием модульных некапитальных средств размещения — объектов, не требующих капитального строительства. Это позволит ускорить развитие туристической инфраструктуры в регионе.

В 2026 году поддержку получат следующие проекты: "Остров Village", "База отдыха 'ЮГ'", "База отдыха 'Море'", загородный парк-отель "Forrest", а также расширение гостиницы модульного типа на озере Юрасовское. Общий объем субсидий, включая средства федерального и регионального бюджетов, составит более 75 млн рублей.

В 2027 году финансирование продолжат получать "Остров Village" и "База отдыха "Море"". К ним присоединятся новые инициативы: "Отель "Сова"", "Точка НЕМО Нижний Новгород", экопарк "Дар" на реке Керженец, модульный гостиничный корпус на территории загородного клуба "Ранчо 636" и второй этап проекта "Шестое чувство". Общая сумма субсидий на этот период превысит 115 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" Нижегородская область получит из федерального бюджета более 186,5 млн рублей на создание модульных гостиниц. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы инвестиционные проекты
Поделиться:
Новости по теме
20 января 2026 19:05Нижегородский земсовет рассмотрел 980 инвестиционных инициатив за год
15 января 2026 09:27Более 200 га земли выделили под глэмпинги в Нижегородской области
23 декабря 2025 11:0216 новых гостиниц за 50 млрд рублей появятся в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных