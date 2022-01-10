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Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2022 года
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Общество

Подведены итоги VII спартакиады АПЗ

04 марта 2022 12:46  [48] Общество

Фото: пресс-служба завода

Подведены итоги VII спартакиады АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", посвященной 60-летию первого полета человека в космос. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, ранее награждение несколько раз переносилось из-за эпидемиологической обстановки.

"Заводская спартакиада всегда проходит в дружеской атмосфере. Спорт объединяет, дарит здоровье и массу позитивных эмоций. И это настроение потом положительно отражается на работе, – отметил директор по производству Алексей Телегин. – Призываю все подразделения, и в первую очередь нашу молодежь, включиться в спортивную борьбу".

Председатель первичной профсоюзной организации Александр Тюрин выразил благодарность руководству предприятия за поддержку спорта и отметил, что профком тоже всегда активно поддерживает это направление.

"Около полутора миллионов рублей мы ежегодно направляем на развитие физкультуры и спорта среди работников подразделений. В прошлом году помимо спартакиады дважды организовали сдачу норм ГТО. Всего за 4 года ГТО сдали 80 заводчан. По заявкам цехов регулярно приобретаем спортинвентарь. Только за последние три месяца были закуплены теннисный стол для цеха №44, различные спортивные снаряды для ОГК и участка технологического оборудования, футбольная форма для игроков из цехов №№42 и 65", - сказал он.

Тройка лидеров VII спартакиады остается неизменной третий год. На первую ступень с третьей поднялась команда руководства завода, серебро за собой сохранил цех №49, бронза – у отдела главного конструктора.

Победители награждены грамотами, кубками и сертификатами на 25000, 20000 и 15000 рублей. Цеха №№53, 37, 68, занявшие 4, 5, 6 места соответственно, получат по 7000 рублей. Остальные команды – отдела главного механика, службы главного технолога, цехов №№41, 42, 44, 50, 54, 56, 64, 65 – отмечены благодарственными письмами.

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Теги:
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