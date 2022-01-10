ВТБ Пенсионный фонд запустил онлайн-оформление НПО на третьих лиц Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ Пенсионный фонд запустил онлайн-оформление НПО на третьих лиц. Об этом сообщает пресс-служба компании.



ВТБ Пенсионный фонд запустил дистанционный сервис по заключению договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в пользу третьих лиц – например, детей или родителей клиентов.



Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в мобильное приложение НПФ ВТБ или на портал НПО-Онлайн и при оформлении договора НПО указать данные паспорта, свидетельства о рождении (если договор заключается в пользу ребенка), ИНН и СНИЛС при их наличии того, в чью пользу должен быть заключен договор.



"В рамках стратегии фонда мы нацелены на цифровизацию востребованных клиентами услуг. В прошлом году мы зафиксировали рост обращений, связанных с заключением договоров НПО в пользу третьих лиц в дистанционном формате, поэтому мы перевели этот сервис в онлайн. Теперь клиенты, не выходя из дома, смогут определить размер будущей негосударственной пенсии или желаемый размер пенсионного капитала для своих близких, заключить в их пользу договор НПО, вносить на него денежные средства и контролировать их рост на счете. А мы будем инвестировать и увеличивать их капитал, начисляя доход, и выплачивать пенсии", - отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.



Сервис НПО-Онлайн позволяет безопасно в режиме онлайн заключать договоры негосударственного пенсионного обеспечения и совершать пенсионные взносы. Оформление договора занимает менее пяти минут и не требует личного визита в офис фонда или банка-партнера.



Топ-менеджер фонда добавила, что несмотря на то, что сейчас ставки по депозитам в краткосрочной перспективе выглядят привлекательно, программа НПО рассчитана на долгосрочную перспективу и позволяет клиентам потенциально получать более высокую доходность, чем при размещении средств во вклады. Инвестиционная политика ВТБ Пенсионный фонд нацелена на получение максимальной доходности при минимальных рисках. Средства размещены в бумаги надежных эмитентов.



Фонд сохраняет непрерывность всех бизнес-процессов, в частности, по бесперебойной выплате пенсий и приему платежей. Все сервисы работают штатно. НПФ ВТБ проходит процедуру стресс-тестирования Банка России, что подтверждает адекватность применяемых методов ограничения рисков. По его итогам надежность ВТБ Пенсионный фонд превышает требования, установленные Банком России. Обязательное стресс-тестирование Банка России используется для проверки финансовой устойчивости НПФ при наступлении различных неблагоприятных событий. Процедура позволяет идентифицировать источники возможных проблем с исполнением обязательств фондами и предотвратить их.



В 2021 году рейтинговым агентством "Эксперт РА" в десятый раз подряд подтвержден рейтинг максимальной надежности ВТБ Пенсионный фонд. Национальное рейтинговое агентство в 2021 году подтвердило фонду рейтинг максимальной надежности и качества услуг.