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Общество

Водоснабжение отключат в трех домах Канавинского района

10 марта 2022 09:14  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Водоснабжение отключат в трех домах Канавинского района.  Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Согласно размещенной информации, отключение горячего и холодного водоснабжения затронет дома в Канавинском районе.

Так, с 9:00 до 12:00 будет отключено горячее водоснабжение в доме №13 на Московском шоссе.

Также в домах №11, 11А по ул. Искры будет отключено холодное водоснабжение с 9:00 до 21:00.

Все отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

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Теги:
водопровод
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