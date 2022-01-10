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Водоснабжение отключат в трех домах Канавинского района. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.
Согласно размещенной информации, отключение горячего и холодного водоснабжения затронет дома в Канавинском районе.
Так, с 9:00 до 12:00 будет отключено горячее водоснабжение в доме №13 на Московском шоссе.
Также в домах №11, 11А по ул. Искры будет отключено холодное водоснабжение с 9:00 до 21:00.
Все отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.
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