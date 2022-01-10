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Бизнес

ВТБ разъяснил правила использования карт с истекшим сроком действия

11 марта 2022 11:11  [119] Бизнес

ВТБ в начале недели проинформировал своих клиентов-физлиц о бессрочном действии дебетовых и кредитных карт, включая VISA и Mastercard. Банк разъясняет пользователям, как совершать покупки по картам с истекшим сроком.

Как сообщает пресс-служба банка, правила оплаты в офлайн и онлайн-магазинах картами, срок действия которых истек, ничем не отличается от привычного формата.

При осуществлении транзакции через эквайринговые, а также кассовые терминалы необходимо вставить карту в устройство и ввести PIN-код. Если клиент вдруг его забыл, то он может моментально создать новый PIN в ВТБ Онлайн. При бесконтактной оплате достаточно, как обычно, приложить пластик к экрану POS-терминала.

Если покупка совершается в интернете, то платеж производится по следующей схеме:

- необходимо выбрать способ оплаты банковской картой (Visa, Mastercard, Maestro, Мир) и исключить использование Google Pay или Apple Pay, сервисы которых недоступны на территории РФ;

- ввести 16-значный номер карты;

- в поле «срок действия» указать дату - месяц/год, расположенную на лицевой стороне карты: система одобрит информацию, даже если срок действия уже истек;

- далее при необходимости внести латиницей имя и фамилию держателя карты;

- добавить трехзначный CVV-код, обозначенный на обратной стороне карты;

- нажать кнопку «Оплатить».

ВТБ также рекомендует своим клиентам воспользоваться цифровыми картами «Мир». Банк фиксирует рекордный рост спроса на них. Они позволяют совершать привычные транзакции без ограничений, в том числе оплачивать покупки в торговых точках смартфоном с помощью Mir Pay и Samsung Pay для Android, а также расплачиваться в интернет-магазинах и привязывать карту к различным сервисам.

Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не влияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны.

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Теги:
Банки ВТБ Санкции
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