Проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" запущен россиянами в соцсетях Общество

Инициативная группы запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!".

В частности, в пабликах группы отмечается, что решение Президента России о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах. "Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях", - отмечается в обращении.

"Мы хотим помочь нашим согражданам обмениваться таким контентом через специальный сайт, а также сообщества в социальных сетях и мессенджере. Любой может разместить свой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы, а также поделиться своими идеями о том, как еще поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих Родину", - говорится на странице инициативной группы.

Неравнодушных жителей России приглашают присоединиться к проекту.

Ссылки:

Сайт: https://zanamipravda.ru/, занамиправда.рф

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