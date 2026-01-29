Группы по борьбе с терроризмом созданы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Во всех районах Нижнего Новгорода, включая Кстовский, созданы постоянно действующие рабочие группы по борьбе с терроризмом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Отмечается, что это делается для координация усилий по профилактике террористических угроз, снижению возможных последствий и противодействию распространению экстремистской идеологии.

Структуры сформированы на базе районных администраций и входят в систему антитеррористической комиссии города. В их состав включены представители местных властей, территориальных подразделений полиции, ФСБ, Росгвардии, МЧС и других ведомств.

Основные задачи групп — оценка текущей обстановки в районах, контроль за антитеррористической защищённостью муниципальных объектов, подготовка предложений по усилению профилактических мер и информирование городской комиссии о любых изменениях в оперативной ситуации.

Кроме того, группы будут участвовать в мониторинге социальных и политических процессов, влияющих на уровень угроз, а также обеспечивать реализацию решений как городской, так и областной антитеррористических комиссий.

Работа будет вестись в соответствии с федеральным законодательством, указами президента, нормативными актами региона и планами, утверждёнными на 2024-2028 годы в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом.

