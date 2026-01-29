Нижегородский военком призвал не путать резервистов с военными Общество

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов прокомментировал изменения в законодательстве, касающиеся мобилизационного резерва. Новые правила проведения специальных сборов для резервистов утверждены Указом президента РФ и постановлением правительства РФ и касаются, в том числе, участников регионального резерва "БАРС-НН".

По его словам, в законодательстве теперь четко прописано понятие "специальные сборы", что подчеркивает отличия между резервистами и военнослужащими.

"Никакой ассоциации со специальной военной операцией у понятия "специальные сборы" нет. Дано четкое определение", - подчеркнул он.

Участие в таких сборах предполагает охрану и защиту критически важных объектов на территории региона, а не подготовку к военной службе.

Новые правила также регулируют продолжительность сборов. Теперь резервисты могут привлекаться к выполнению задач на срок до шести месяцев в год. Однако, как уточнил Агафонов, речь не идет о непрерывной службе. Срок может быть разбит на периоды по два-три месяца, но в сумме не превышать полугода.

"У крупных промышленных и энергетических предприятий есть потребность и заинтересованность в профессионально подготовленных сотрудниках, которые при необходимости смогут защищать объекты в постоянном режиме", - добавил он.

В военном комиссариате напомнили, что набор в мобилизационный резерв "БАРС-НН" продолжается. Служба в его составе осуществляется исключительно на территории Нижегородской области и не связана с отправкой в зону СВО. Контракты с Минобороны России заключаются на добровольной основе через военные комиссариаты муниципалитетов. При этом резервисты могут совмещать основную работу с участием в сборах и военной подготовкой.

На весь срок контракта резервистам предоставляются денежное довольствие, современное обмундирование и экипировка. Во время сборов сохраняются рабочее место и зарплата, а также предоставляются страхование, медицинская помощь и бесплатное питание.

Кроме того, по Указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для резервистов "БАРС-НН" и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки. В их числе — бесплатные детский сад, школьное питание, спортивные секции, продлёнка, льготные путевки в лагеря и санатории, а также приоритет при переводе ребёнка в школу рядом с домом. Семьям резервистов также предоставляется внеочередная бесплатная медицинская помощь в рамках региональной программы государственных гарантий. Чтобы оформить поддержку, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства.

Подробную информацию о вступлении в "БАРС-НН" можно получить в Telegram-канале (https://t.me/bars_nobl), в группе "ВКонтакте" (https://vk.com/club233825182), на сайте bars-nn.nobl.ru или по телефону горячей линии 8-800-10-17-017 (доб. 2). Кол-центр работает ежедневно с 9:00 до 20:00, после завершения рабочего дня звонки принимаются в автоматическом режиме.

