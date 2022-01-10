Подготовка к весеннему паводку стартовала на федеральных трассах Нижегородской области Общество

Фото: ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На федеральных автодорогах в Нижегородской области организован круглосуточный контроль за состоянием участков, находящихся в зоне возможного подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Противопаводковые мероприятия проводятся, в частности, на трассах М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158 Н.Новгород – Саратов.

Так, на особом контроле находятся 14 мостов и 13 участков дорог, общей протяжённостью 44 километра. Отдельно мониторится ситуация в зоне низководного моста через реку Вилейка на 81 км автодороги Р-158 в Арзамасском районе.

Дорожники занимаются расчисткой от снега и льда подмостовых русел, водосборных сооружений и водопропускных труб. Также освобождаются обочины и откосы в местах, где могут возникнуть подтопления, очищаются барьерные ограждения.

Для отвода воды с дорожного полотна прокапываются воздушные воронки. Также заготовлено около 4,7 тыс. кубометров инертных материалов.

В настоящее время ведомством сформированы семь мобильных аварийных дорожных бригад из 55 дорожных рабочих и 46 единиц спецтехники, которые готовы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, налажено оперативное взаимодействие с МЧС и ГИБДД.