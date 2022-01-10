Роман Любарский: "Наш регион способен стать драйвером импортозамещения, для этого имеются все предпосылки"

Роман Любарский
Интервью депутата Государственной Думы, руководителя Приволжского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия"
- Роман Валерьевич, как заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению, как Вы оцениваете текущее положение регионов в условиях санкционного давления?
- На текущий момент мы не фиксируем существенного изменения экономической ситуации в регионах. Российская экономика в той или иной степени жила в условиях санкций уже длительное время, а некоторые ограничения продолжали на нас распространяться еще со времен СССР. Поэтому у экономики уже выработался определенный иммунитет к санкциям, запас прочности.
В региональные бюджеты на сегодня в полной мере продолжают поступать те налоговые и неналоговые доходы, которые были запланированы. Есть понимание, что принимаемые правительством РФ меры позволят эти доходы сохранить.
Безусловно, текущая ситуация повлечет рост расходов региональных бюджетов как в связи с инфляционными процессами, так и в рамках поддержки бизнеса и населения. Но это необходимые расходы и они, безусловно, в конечном итоге послужат росту экономики и увеличению поступлений в региональные бюджеты.
- Нижегородская область, на Ваш взгляд, готова к преодолению санкций?
- Безусловно. Наш регион способен стать драйвером импортозамещения, для этого имеются все предпосылки. У нас есть крупнейший нефтехимический кластер в Дзержинске и Кстово, предприятия которого имеют значительный потенциал для реализации проектов. Безусловно, потребуется наращивание объема производства, его переориентация, что потребует некоторого времени. Но как итог мы получим новые рабочие места и устойчивый рост экономики.
Нижегородский IT-кластер один из самых мощных в России. Безусловно, импортозамещение в IT сегодня выходит на первый план и у нашего региона есть все, чтобы занять здесь лидирующие позиции. Благодаря активной поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина в ближайшее время в центре Нижнего Новгорода должен появиться инновационный IT-кампус, который станет еще одной точкой притяжения в данной сфере.
В конце 2020 года президент Владимир Путин поддержал проект по созданию научного центра физики и математики в городе Сарове. Данный центр также должен стать центром фундаментальных разработок российских ученых в области физики. После полного запуска проекта, убежден, нас ждет прорыв в области фундаментальных физических исследований.
- Какие меры на сегодня предлагает партия "Единая Россия" по стабилизации ситуации в экономике?
- "Единая Россия" в режиме нон-стоп ведет работу с правительством РФ по формированию пакетов мер по поддержке экономики.
Принятие Центробанком решения о повышении ключевой ставки до 20% не только направлено на снижение инфляционных процессов, но и влечет рост доходности вкладов наших граждан. В этой связи было принято решение об освобождении граждан от уплаты НДФЛ с доходов по вкладам.
Принимаются меры по поддержке бизнеса, включая мораторий на проведение проверок, обеспечение льготными кредитами.
Правительством приняты беспрецедентные меры по поддержке IT-специалистов, которые получат право на получение льготной ипотеки, а также отсрочку от армии до достижения 27 лет.
Важно отметить, что "Единая Россия" выступает за максимальное расширение мер социальной поддержки граждан. Мы прорабатываем вопросы повышения уровня оплаты труда врачей, учителей и работников бюджетной сферы, поддержки малообеспеченных семей, обеспечения условий занятости населения.
Крайне важным является вопрос ограничения роста цен на жизненно важные товары. Сегодня Государственная Дума совместно с правительством РФ активно прорабатывает вопросы недопущения спекулятивного роста цен.
- Это крайне важный вопрос, многие заметили рост цен на такие продукты как сахар, стройматериалы, бытовую технику. Какие меры могут быть предприняты?
- Да, история с сахаром абсолютно спекулятивная. Сначала в результате распространения слухов и откровенных фейков был вызван ажиотажный спрос, а потом, когда количество товара на полках уменьшилось, некоторые ушлые предприниматели начали торговать им по завышенной вдвое цене. Учитывая, что сахар производится в Нижегородской области, никаких предпосылок для его дефицита у нас не было и нет.
Правительством проведены переговоры с основными торговыми сетями, которые взяли на себя обязательства по установлению торговой наценки на ключевые продукты не более 5%.
Очень правильные меры предложил губернатор Нижегородской области – переход к ценообразованию по методу «затраты плюс». На текущий момент нет никакой необходимости в привязке цен на сырье к мировым ценам, биржевым курсам или валюте. Себестоимость производства плюс определенная наценка (ограниченная нормативно) позволят существенно ограничить стоимость товаров, не имеющих валютной составляющей в своем производственном цикле.
На текущий момент эта идея Глеба Сергеевича Никитина уже находит отражение в принимаемых правительством страны решениях.
- Вы сказали про распространение фейков, как часто в текущей ситуации приходится с ними сталкиваться?
- Постоянно. Против нашей страны развязана грязная информационная кампания, фейки являются ее безусловным атрибутом. Мы прекрасно понимаем, откуда берутся эти слухи про нехватку продуктов питания, сообщения о заложенных взрывных устройствах, регулярные сообщения от мошенников нашим гражданам в социальных сетях. Спецслужбы неоднократно фиксировали, что источником данных сигналов является Украина. Все это методы информационной войны, столь любимые западными спецслужбами.
Киевский режим находится в агонии и в условиях неминуемого поражения единственное, что ему остается – это пытаться деморализовать наших граждан.
Не получится. Мы знаем правду и умеем отделять черное от белого.
- Эта информационная кампания оказывает какой-то эффект на общественное мнение?
- В целом нет. Наш народ умеет выделять правду.
Все мы видели, как представители украинской власти и националистических сил пытались расшатать ситуацию в нашей стране, один за другим призывая народ выходить на протесты. Мы знаем, что и сами попытки этих протестов на территории нашей страны были режиссированы с территории Украины. Все эти попытки обречены на провал.
Опросы общественного мнения показывают, что народ России безоговорочно поддерживает позицию президента Владимира Путина. Граждане России сегодня как никогда сплочены вокруг национального лидера.
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