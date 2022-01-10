Концертный зал нижегородского хорового колледжа имени Сивухина открылся после реконструкции Культура и отдых

Фото: Юлия Горшкова

Концертный зал нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина открылся после реконструкции. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, с 2020 года на ремонт трех корпусов хорового колледжа было потрачено около 56 млн рублей, в том числе 20 млн рублей из федерального бюджета.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, проведенная работа позволила полностью обновить учебное заведение.

"Реконструкция и ремонт позволили создать комфортные условия для учебы и проведения мероприятий. Хоровой колледж – очень важное для нас образовательное учреждение. Заложенные в его время традиции необходимо продолжать и развивать", - отметил он.

Отмечается, что в концерте приняли участие хоровые коллективы колледжа и камерный хор "Нижний Новгород" под руководством Ивана Стольникова.

В качестве дирижеров хоровых коллективов на сцену вышли одни из лучших выпускников капеллы - Вячеслав Валеев (художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Московской консерватории им. П.И. Чайковского, дирижер Большого академического театра России) и Евгений Кириллов (заслуженный деятель искусств Республики Северная Осетия-Алания, главный дирижер Астраханского театра оперы и балета). Гостем концерта стал художественный руководитель Пермской хоровой капеллы мальчиков Дмитрий Батин.

Для собравшихся в зале слушателей прозвучали классические произведения русских композиторов: "Гимн князю Георгию" М. Балакирева, "Вокализ" С. Прокофьева, перевод из Гейне "На севере дуб одинокий" Э. Направника и другие. Также исполнялись произведения выдающихся композиторов-капелланов "О мальчишках из капеллы" Б. Благовидова, "Дети войны" Л. Сивухина, "Дом, в котором музыка жива" С. Терханова.