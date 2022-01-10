Почти 30 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Московском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 30 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Московском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу - ул. Народная, д. 46 поступило в ведомство в 02:21 18 марта.

На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение домашнего имущества.

Известно, что в результате пожара никто не погиб, пострадали два человека - 63-летний мужчина и 83-летняя женщина. В настоящее время они находятся в городской больнице №33.

По задымленным лестничным маршам было эвакуировано еще 26 человек, детей нет.

Установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении одного из жильцов квартиры, где случился пожар.