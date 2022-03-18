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Общество

Концерт-митинг, посвященный восьмой годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией, прошел в Нижнем Новгороде

18 марта 2022 17:07  [113] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Концерт-митинг, посвященный восьмой годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией, прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Согласно информации, митинг состоялся на площади Минина и Пожарского. В нем приняли участие представители общественных и патриотических организаций и политических партий региона, а также жители Нижнего Новгорода и районов области, переселенцы из Донбасса.  

"Восемь лет назад мы в едином порыве впервые праздновали Крымскую весну. А сегодня наши офицеры и солдаты выполняют специальную задачу, защищая народ и интересы России от нацизма. Необходимо сплотиться вокруг нашей армии, всецело оказать поддержку. Девиз наших предков "Купно за едино" актуален как никогда. Мы русские! С нами – правда! И мы победим!" - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по вопросам государственной власти региона и местного самоуправления Владимир Паков

"Сегодня мы отмечаем очень добрый, нужный праздник: восемь лет, как Крым вернулся в нашу страну, в нашу семью. За 8 лет на территории Крыма произошли большие изменения, было сделано очень много - построен мост, две ТЭЦ, детские сады, школы, дороги. Сегодня на Украине идет спецоперация, и мы – нижегородцы – должны поддержать решение нашего президента Владимира Путина. Поколение участников афганской войны воспитывалось на подвигах наших отцов и дедов, которые переломили хребет фашистской Германии. Мы своих не бросаем!" - подчеркнул на митинге председатель правления Кстовской районной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Андрей Захаров.   

"Мы очень благодарны нижегородцам за теплый прием и за помощь, которую нам оказывают. Здесь очень много людей, которые рады нам помочь словом и делом. Россия отличается своей добротой, своим умением дружить. Россия – это символ мира, потому что она дает нам жизнь, радость и любовь. Вы - наши братья. 8 лет мы ждали этого и, наконец, воссоединились. Низкий поклон вам от всего Донбасса!" - сказала жительница Донбасса, эвакуированная в Нижегородскую область, Татьяна Муртазина.   

Для зрителей в этот день состоялся концерт всемирно известного российского саксофониста, лауреата государственной премии Российской Федерации, Народного артиста России Игоря Бутмана.  

Также прошло выступление обладателя гран-при всероссийских и международных конкурсов Нижегородского губернского оркестра и ансамбля народной песни "Любава".   

Ранее в Нижнем Новгороде прошли флешмоб "8 лет вместе" на Чкаловской лестнице и автопробеги в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией.

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Теги:
Концерты крым
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