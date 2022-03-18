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Бизнес

Евгений Люлин поздравил сотрудников завода "Сокол" с юбилеем предприятия

21 марта 2022 13:33  [2] Бизнес

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил сотрудников завода "Сокол" с юбилеем предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно информации, 18 марта Евгений Люлин посетил авиастроительный завод "Сокол". В мероприятии также приняли участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов и председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

В ходе визита спикер регионального парламента осмотрел производственные мощности предприятия, в том числе трёх цехов, реконструированных и модернизированных по федеральной целевой программе. Также председатель Заксобрания в рамках торжественного мероприятия поздравил сотрудников предприятия с 90-летием НАЗ "Сокол".

"Завод "Сокол" - это не только гордость отечественного авиастроения, но и дружный, сплоченный, квалифицированный коллектив. Именно благодаря ему предприятие создает и обслуживает уникальные самолеты, работает с молодежью, участвует в волонтерских акциях. В год большого юбилея хочется пожелать заводу высокого полёта – пусть "МиГи" продолжают надежно защищать воздушные границы нашего Отечества, особенно в такие по-настоящему исторические времена. Специалистам завода хочется пожелать крепкого здоровья, стабильности, благополучия и новых трудовых успехов и достижений", - отметил спикер областного парламента.

Кроме того, в связи с юбилеем предприятия за многолетний добросовестный труд в авиастроительной отрасли промышленности региона, высокий профессионализм и компетентность в решении поставленных задач Благодарственными письмами Заксобрания Нижегородской области были отмечены специалист 1 категории отдела подбора, оценки и развития персонала Юлия Берг, ведущий инженер инструментального отдела Екатерина Дмитриева, мастер аккумуляторного участка автотранспортного цеха Николай Иванькин, ведущий экономист механического цеха по обработке корпусных деталей Оксана Игнатьева, слесарь по ремонту летательных аппаратов 6 разряда отдела эксплуатации и ремонта Дмитрий Марелов, начальник планово-диспетчерского бюро копировально-множительного цеха Марина Невзорова, мастер ремонтно-механического цеха Елена Паршина, инженер-испытатель 7 разряда летно-испытательного цеха Валерий Распопин, сборщик-клепальщик 4 разряда агрегатно-сборочного цеха Сергей Сидягин и контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 разряда управления технического контроля Татьяна Харитонова.

"Я очень рад, что смог побывать на авиастроительном заводе и прикоснуться к истории "Сокола". Вот уже почти целый век предприятие выпускает самолеты, постоянно модернизируя производство, внедряя "бережливые технологии". Сейчас бесперебойная работа авиастроительного гиганта крайне важна для обеспечения обороноспособности страны. Уверен, что грамотная расстановка приоритетов, трудолюбие и профессионализм сотрудников с помощью государственной поддержки дадут новый импульс к развитию завода и отрасли в целом", - подчеркнул спикер городской Думы Олег Лавричев.

Фото: пресс-служба парламента

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Теги:
заводы Законодательное собрание
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